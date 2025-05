HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Sowohl Hellofresh als auch der Kochboxversender Marley Spoon hätten den Fokus jüngst weg von Umsatzwachstum und hin zu Profitabilität gewendet, schrieb Trion Reid in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beide Unternehmen rechneten daher in diesem Jahr höhere Gewinne bei rückläufigen Umsätzen./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 14:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A161408