Im US-Bundesstaat Arizona ist erstmals die KI-Version eines Getöteten vor Gericht zu Wort gekommen. Die Idee der auf diese Weise an den Täter gerichteten persönlichen Worte kam bei dem Richter gut an. Dem Angeklagten half das aber wenig - im Gegenteil. Bisher kommt KI vor Gericht eher an der Seite von Anwält:innen zum Einsatz, etwa wenn es um die Erstellung von Anträgen geht. Eine US-Firma bietet Nutzer:innen zudem KI-Rechtshilfe an, wenn die zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...