In den USA geht ein vollautomatisierter Lkw-Dienst zwischen Dallas und Houston in Betrieb. Kein Pilotprojekt, sondern ein kommerzielles Unterfangen. Initiator ist die Firma Aurora Innovation, die ihre Lösung zum automatisierten Fahren gemäß Level 4 mit Zulieferer Continental ab 2027 in Serie bringen will. Grund genug für einen Blick über den Ozean. In Texas können einem auf der Interstate 45 künftig Lkw ohne Fahrer begegnen. Ja, das ist erlaubt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...