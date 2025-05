Die meisten Unternehmen legen die Gehälter anhand von Daten fest, die 12 bis 18 Monate alt sind. Echtzeitdaten ändern dies.

Ravio hat in einer von Spark Capital (USA) angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde mit Beteiligung von Blackbird (Australien) und Cherry Ventures (Europa) 12 Millionen US-Dollar gesammelt, um die Art und Weise zu modernisieren, wie Unternehmen ihre Vergütungen mit Echtzeit-Marktdaten und Entscheidungshilfetools verwalten.

Zu den Kunden von Ravio zählen führende Verbrauchermarken wie Just Eat Takeaway und Octopus Energy sowie Fintech-Marktführer wie Wise, Adyen und Mollie. Auch beliebte Tech-Unternehmen wie Zoopla und Skyscanner haben sich für Ravio entschieden, um ihre Vergütungsstrategien festzulegen.

Die Lücke bei den Vergütungsdaten

Obwohl sie 70 der Betriebskosten ausmachen, treffen die meisten Unternehmen diese wichtigen Entscheidungen auf der Grundlage lückenhafter Daten, die 12 bis 18 Monate alt sind. Dieser veraltete Ansatz führt zu erheblichen Problemen:

Talente verlassen das Unternehmen, wenn sie im Vergleich zu den aktuellen Marktpreisen unterbezahlt sind.

Unternehmen geben für einige Positionen zu viel aus, während sie in anderen Bereichen Schwierigkeiten haben, Talente zu gewinnen.

Es entstehen Lohnungleichheiten, da neue und bestehende Mitarbeiter von unterschiedlichen Bezugspunkten ausgehen.

"Die Idee für Ravio entstand während der ersten Phase des Aufbaus von Deliveroo, als wir Vergütungsüberprüfungen durchführten", so Vaso Parisinou, Chief People Officer bei Ravio. "Wir wuchsen schnell und es war mühsam, Daten von relevanten Unternehmen zu finden. Ich habe länderübergreifende Bandbreiten erstellt, um sicherzustellen, dass meine Daten den aktuellen Markt widerspiegeln, und versucht, Lücken für entfernte Märkte zu schließen. Das war unmöglich."

Die Komplexität der Vergütung durchbrechen

"Die Marktdaten haben mit dem dynamischen Markt von heute nicht Schritt gehalten", sagt Merten Wulfert, Mitbegründer und CEO von Ravio. "Wir bringen jahrzehntealte Erhebungsmethoden in die Moderne, indem wir uns direkt in die HR-Systeme unserer Kunden einklinken. Dieser Ansatz automatisiert den Datenerfassungsprozess und ermöglicht es uns, Marktbewegungen kontinuierlich zu analysieren, sobald sie auftreten."

Unternehmen, die auf die Echtzeit-Vergütungsdatenplattform von Ravio umgestellt haben, profitieren sofort von den Vorteilen. HERO Software, ein deutsches SaaS-Unternehmen, das in diesem Jahr von 100 auf 250 Mitarbeiter gewachsen ist, hat mit Ravio seine Vergütungsstrategie umgestellt.

"Als wir mit Ravio Gehaltsbänder erstellt haben, konnten wir sofort einige Ausreißer erkennen es war einfach, Probleme bei der Gehaltsungleichheit zu identifizieren", erklärt Anna-Lena Grimm, Director of People Culture bei HERO.

Das Ende veralteter Daten

Die Plattform von Ravio liefert relevante Marktdaten aus über 46 Ländern und für über 100 Funktionen und hilft Unternehmen so, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Plattform bietet:

Kontinuierlich aktualisierte Live-Benchmarks für Gesamtvergütungen

Eine einfache Möglichkeit, ganze Unternehmen anhand aktueller Daten zu benchmarken

Speziell entwickelte Tools, mit denen moderne Vergütungsleiter die Infrastruktur der Gehaltsbänder vereinfachen, Leistungszyklen durchführen und Lohnungleichheiten verhindern können

Kunden verbinden Daten aus ihrer HR-Software sicher über eine API, die dann anonym zu Benchmarks auf Marktniveau aggregiert werden, wobei ein Give-to-Get-Modell zum Einsatz kommt. Anschließend können sie ihre Gehälter, Vergütungspakete und Sozialleistungen mit dem aktuellen Markt vergleichen mit Filtern für Mitarbeiterzahl, Finanzierungsphase und Branche. Wenn Mitarbeiter eintreten, das Unternehmen verlassen oder Gehaltsänderungen erhalten, werden die Aktualisierungen wieder mit Ravio synchronisiert.

"Dank des Zugriffs auf die Live-Marktdaten von Ravio gehören Probleme mit verzögerten Datensätzen oder veralteten Vergütungsdaten der Vergangenheit an", erklärt Jodi Slomp, VP People bei Mollie. "Ravio bietet Echtzeitdaten mit beeindruckenden Visualisierungen."

"Was mir an Ravio besonders gefällt, ist die Möglichkeit, die aktuellen Marktentwicklungen zu verfolgen", sagt Evert Kraav, Senior Compensation Manager bei Bolt. "Jetzt können wir uns in Echtzeit mit den aktuellen Marktpreisen vergleichen."

Beschleunigung der globalen Expansion von Ravio

Mit der Serie-A-Finanzierung wird Ravio seine internationale Expansion fortsetzen, um führenden Unternehmen im Bereich Vergütung und Belohnung Zugang zu modernen Tools zu verschaffen, die sie für die Umsetzung wettbewerbsfähiger Vergütungsstrategien benötigen.

"Nachdem wir mehr als 1.200 Unternehmen unterstützt haben, haben wir gesehen, wie Vergütungs-Verantwortliche mit unzureichenden Daten und veralteten Tools in schwierige Situationen geraten", so Raymond Siems, Chief Product Technology Officer bei Ravio. "Wir haben das entwickelt, was unsere Kunden uns gesagt haben: Echtzeit-Einblicke und Entscheidungshilfen ohne mühsame und zeitaufwändige Verwaltungsaufgaben. Unsere Mission ist es, Vergütungsteams zu befähigen, in jeder Diskussion mit genauen, fundierten Daten zu überzeugen."

Ravio plant, die neuen Finanzmittel für folgende Zwecke zu verwenden:

Weiterer Ausbau eines umfassenden Datensatzes mit erweiterter regionaler und branchenbezogener Abdeckung

Entwicklung fortschrittlicher Marktkenntnisse, einschließlich Benchmarks für Neueinstellungen und prädiktiver Analysen

Investitionen in erstklassige Tools für ein effizientes Vergütungsmanagement

"Wir freuen uns, unsere bisherige Investition in Ravio durch die Führung der Serie-A-Finanzierungsrunde zu verdoppeln", sagte Alex Finkelstein von Spark Capital. "Die richtige Vergütung ist für Unternehmen jeder Größe und Branche eine Herausforderung. Wir glauben, dass Ravio das Zeug dazu hat, sich als Branchenstandard für Echtzeit-Vergütungsdaten zu etablieren."

Über Ravio

Ravio wurde 2022 gegründet und bietet Unternehmen die Daten und Tools, die sie benötigen, um Vertrauen in ihre Vergütung zu gewinnen. Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Markteinblicken und moderner Vergütungsmanagement-Software hilft Ravio zukunftsorientierten Unternehmen, "Vergütungsdefizite" zu vermeiden, die entstehen, wenn Vergütungspraktiken nicht mehr den Marktgegebenheiten entsprechen.

Nach seiner Serie-A-Finanzierungsrunde bietet Ravio Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern zwei Monate lang kostenlosen Zugang zu Benchmarking-Daten. Holen Sie sich eine 60-tägige kostenlose Testversion unter ravio.com.

