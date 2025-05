Berlin (ots) -Der Online-Broker XTB hat erneut eine exzellente Bewertung erhalten: Beim Broker-Vergleich von Deutschlands größter Wirtschafts- und Finanzzeitung Handelsblatt schnitt XTB mit der Bestnote "sehr gut" ab. "Wir freuen uns sehr über diese Beurteilung, unterstreicht sie doch den Anspruch, den unser Claim ausdrückt: Where your money works", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.Er ergänzt: "Geld kann nur gut arbeiten, wenn Anlegerinnen und Anleger genug Möglichkeiten des Investierens zur Verfügung haben und zudem ihre Rendite und damit ihr Kapital nicht von zu hohen Kosten unnötig reduziert werden." Bei dem Test, den das Handelsblatt auf Basis von Daten der FMH-Finanzberatung durchgeführt hat, standen neben dem Kriterium der Kosten auch das Angebot an Sparplänen sowie die verfügbaren Handelsplätze im Mittelpunkt. Den Vergleich, in deren Rahmen insgesamt 20 Anbieter geprüft wurden, schlossen sechs mit "sehr gut" und vier mit "gut" ab. Die übrigen zehn Anbieter wurden mit "befriedigend" bewertet. "Weit oben in dieser renommierten Bewertung zu sein, entspricht unserer Strategie: Wir möchten uns langfristig in der Spitzengruppe der Online-Broker in Deutschland etablieren", so Jens Chrzanowski weiter.Speziell bei den Kosten stechen die Konditionen von XTB als besonders vorteilhaft heraus: Die Depotkosten pro Jahr betragen 0,0 Prozent, zudem liegen die Kosten pro Order inkl. Handelsplatzgebühr bei Transaktionsvolumina, die sich unterhalb von 100.000 Euro bewegen, bei 0 Euro. Sparpläne sind ebenfalls kostenfrei.Mit dem "sehr gut" im Handelsblatt/FMH-Vergleich setzt XTB seine Reihe von Top-Bewertungen in diesem Jahr fort: Im April war XTB bei Brokerwahl bereits zum wiederholten Mal zum "CFD-Broker des Jahres" gekürt worden.***Über XTBXTB ist ein europäischer Online-Broker mit deutscher Niederlassung in Berlin, der Anlegern über eine innovative Online-Investitionsplattform und die XTB Investing App sofortigen Zugang zu den Finanzmärkten auf der ganzen Welt bietet. Das 2004 in Polen gegründete Unternehmen unterstützt weltweit rund 1,5 Millionen Kunden bei der Verwirklichung ihrer Trading-Ambitionen.Bei XTB sind wir bestrebt, eine Online-Investmentplattform zu entwickeln, die unseren Kunden den Handel mit mehr als 6.300 Instrumenten ermöglicht, darunter Aktien, ETFs, CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Kryptowährungen.Mit der kürzlich erfolgten Einführung von Investmentplänen, einem langfristigen passiven Anlageprodukt, können unsere Kunden nun das wachsende Potenzial von ETFs nutzen und ihre Portfolios effektiv diversifizieren. In wichtigen Märkten bieten wir nicht investierte Zinsen an, so dass Anleger ihr Geld einsetzen und davon profitieren können, auch wenn sie nicht aktiv investieren.Unsere Online-Plattform ist die erste Adresse nicht nur für Investitionen, sondern auch für Marktanalysen und Bildung. Wir bieten eine umfangreiche Bibliothek mit Lehrmaterial, Videos, Webinaren und Kursen, um unseren Kunden zu helfen, bessere Investoren zu werden, unabhängig von ihrer Handelserfahrung. Unser Kundendienstteam bietet Unterstützung in 18 Sprachen und ist 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.In mehr als zwei Jahrzehnten auf den Finanzmärkten sind wir auf mehr als 1.100 Mitarbeiter angewachsen.XTB hat seinen Hauptsitz in Polen und verfügt über Niederlassungen in vielen Ländern der Welt, darunter Großbritannien, Deutschland, Rumänien, Spanien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Portugal, Frankreich, Dubai und Chile.Seit 2016 sind die XTB-Aktien an der Warschauer Börse notiert. Wir werden durch die weltweit größten Aufsichtsbehörden reguliert: die Financial Conduct Authority (FCA), die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF), die Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC), die Dubai Financial Services Authority (DFSA) und die Financial Services Commission (FSC). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xtb.com.Die von XTB angebotenen Finanzinstrumente sind riskant. Investieren Sie verantwortungsvoll.Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.Facebook: https://www.facebook.com/xtbdeTwitter: https://twitter.com/xtbdeInstagram: https://www.instagram.com/xtb_deYouTube: https://www.youtube.com/xtbdePressekontakt:Sascha Grundmannnewskontor - Agentur für KommunikationGraf-Adolf-Straße 2040212 DüsseldorfTel.: +49 (0) 211 / 863 949-21E-Mail: sascha.grundmann@newskontor.deOriginal-Content von: XTB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172482/6029336