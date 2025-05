DJ MARKT USA/Fester - Erster "Trade Deal" beflügelt Aktien

Die Wall Street dürfte mit deutlichen Kursgewinnen in den Donnerstagshandel starten. Der S&P-Future liegt vorbörslich gut 1 Prozent im Plus. Anleger setzen darauf, dass US-Präsident Donald Trump ein Handelsabkommen mit Großbritannien bekanntgeben wird. Auf seiner Plattform Truth Social hat der Präsident am Vortag schon entsprechende Andeutungen gemacht. Am Donnerstag bestätigte er, dass er ein Abkommen vorstellen werde, und kündigte eine Pressekonferenz dazu im Weißen Haus an. Das Abkommen mit Großbritannien wäre der erste wichtige "Trade Deal" für Trump.

Auch mit China bahnt sich eine Annäherung an. US-Finanzminister Scott Bessent reist in die Schweiz, um dort den chinesischen Stellvertretenden Ministerpräsidenten He Lifeng zu treffen. Konjunkturdaten dürften in dieser Situation weniger Beachtung finden. Veröffentlicht werden die Wochendaten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft.

Die Bilanzsaison hat in den USA ihren Höhepunkt überschritten. Geschäftszahlen wird vor der Startglocke unter anderem Conocophillips vorlegen. Gesucht sind Aktien der Krypto-Branche, nachdem Bitcoin gestiegen ist. Microstrategy verbessern sich um 5,3 Prozent und Coinbase um 4,8 Prozent.

Der Dollar profitiert weiter von der Entscheidung der US-Notenbank vom späten Mittwoch, die Zinsen unverändert zu lassen. Der Dollarindex legt um 0,5 Prozent zu. Am Anleihemarkt steigt die Rendite zehnjähriger US-Titel um 4 Basispunkte auf 4,31 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2025 06:33 ET (10:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.