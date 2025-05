Beverwijk, Niederlande (ots) -Lovens, Vorreiter im Bereich hochwertiger Cargobikes, präsentiert mit Stolz die Explorer Limited Edition Indigo - eine exklusive Sonderausführung, weltweit limitiert auf nur 333 Exemplare.Das tiefblaue Indigo-Finish, inspiriert von der Kraft und zeitlosen Eleganz von Denim, vereint in dieser Edition stilvolles Design, hohen Komfort und technologische Innovation - maßgeschneidert für moderne Eltern, die neue Wege gehen.Zweite Limited Edition nach großem Erfolg im Jahr 2024Bereits im Jahr 2024 feierte Lovens mit der "Sand" Limited Edition (222 Stück) einen vollen Erfolg - die Serie war innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Mit der neuen Explorer Indigo Edition führt Lovens das Konzept exklusiver, designorientierter Urban Mobility konsequent weiter.Design trifft auf TechnikDie Explorer Limited Edition verkörpert zeitlose Ästhetik in Verbindung mit dem preisgekrönten Design und der kompromisslosen Qualität, die Lovens international zu einer Marke des Vertrauens gemacht haben.Die Kombination aus hochwertiger Verarbeitung, smarter Ausstattung und kraftvollem Bosch-Motor sorgt für ein unvergleichliches Fahrerlebnis.Exklusiv erhältlich & mit Geschenk für kleine Abenteurer:innenAlle 333 Modelle sind ausschließlich über autorisierte Lovens-Fachhändler erhältlich - solange der Vorrat reicht. Zusätzlich erhalten Käufer:innen eine hochwertige, nachhaltige Denim-Latzhose von First Adventures, dem Kindermode-Label für kleine Entdecker:innen, sowie einen exklusiven Schlüsselanhänger."Mit dieser Limited Edition zeigen wir, dass praktische Mobilität und stilvolles Design kein Widerspruch sind. Die Lovens Explorer Limited Indigo ist für alle gedacht, die sich bewusst für Qualität, Innovation und eine besondere Ausstrahlung entscheiden."- Bas Linssen, Design Lead, Optima CyclesMarkteinführung & VerfügbarkeitDie Explorer Limited Edition Indigo ist ab Kalenderwoche 20/2025 im Handel erhältlich. Die offizielle Markteinführung erfolgt am Donnerstag, den 8. Mai 2025.Pressekontakt / Rückfragen / Bildmaterial / Testfahrten:janina.temmen@optima-cycles.nlwww.optima-cycles.nl/4-mediabibliotheek-lovens-limitedwww.lovensbikes.comOriginal-Content von: Optima Cycles, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179197/6029354