Bei der Ethereum-Blockchain bricht eine neue Zeit an - doch kann das auch den ETH-Kurs beflügeln? Wie es jetzt um die Altcoins wie XRP, Solana und Co steht. Beginnt jetzt die Altcoin-Rallye? Nach dem Pectra-Update für die Ethereum-Blockchain steigt die Kryptowährung fast zweistellig. Ist das nun endlich der Wendepunkt für den Ethereum-Kurs und müssen sich andere Altcoins wie XRP, Solana und Co jetzt warm anziehen? Pectra-Update für Ethereum: Zündet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...