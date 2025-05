LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Der Leitzins wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent reduziert, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet.

Im vergangenen August hatte die Notenbank erstmals seit der großen Inflationswelle die Zinsen nach unten gesetzt. Seitdem wurden sie um insgesamt 1,00 Prozentpunkte reduziert. Zuletzt hatte die Notenbank im Februar die Zinsen um 0,25 Prozent gesenkt. Im März hatte sie die Zinsen nicht verändert./jsl/la/stk