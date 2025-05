Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -NAVEE, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der Mikromobilität, hat mit Stolz eine transformative Partnerschaft mit Tier-Dott (jetzt Dott), Europas größtem Anbieter von Shared Mobility, bekannt gegeben. Im Rahmen dieser bahnbrechenden Vereinbarung wird Dott nach und nach seine gesamte Rollerflotte durch den V1 Pro der neuen Generation von NAVEE ersetzen und damit die Standards für urbane Mobilität mit unübertroffener Leistung, Zuverlässigkeit und Fahrerlebnis neu definieren.Der NAVEE V1 Pro wird ab Mai 2025 in ganz Europa ausgeliefert und bald auch für eBikes erhältlich sein. Der V1 Pro wurde entwickelt, um die Konkurrenz in Sachen Betriebseffizienz und Fahrerkomfort zu übertreffen. Damit positioniert sich NAVEE als führender Anbieter von Mikromobilitätslösungen der nächsten Generation.Das V1 Pro revolutioniert das Flottenmanagement und setzt mit einer Standby-Zeit von mehr als 110 Tagen - und damit mehr als zwei Monate vor den Mitbewerbern - einen beispiellosen Branchenmaßstab. Der extrem niedrige statische Stromverbrauch (<0,4 W) senkt die Wartungskosten erheblich und gewährleistet die ständige Einsatzbereitschaft der Flotte. Die 5-Stunden-Schnellladefunktion und die leistungsstarke 1150-Wh-Batterie ermöglichen eine Reichweite von über 110 km, wodurch die Verfügbarkeit der Flotte maximiert und die Ausfallzeiten in belebten Stadtgebieten minimiert werden.Die fortschrittliche CANBUS-Kommunikation sorgt für nahtlose Software-Updates und stabile IoT-Verbindungen, während das umfassende Geofencing (4.000 unterstützte Zonen) und der wasserdichte Schutz nach IPX7 für kritische Komponenten unübertroffene Zuverlässigkeit unter verschiedensten Bedingungen garantieren.Der V1 Pro wurde mit viel Liebe zum Detail entwickelt und bietet dem Fahrer mehr Sicherheit und Komfort. Sein verbreitertes 215-mm-Deck sorgt für Stabilität, während die hochwertigen 12-Zoll-Vorder- und 10-Zoll-Hinterreifen - erhältlich als PU-, tubeless- und Vollgummireifen - und die ausgeklügelte hydraulische Federung außergewöhnlichen Komfort auf unebenen Straßen in der Stadt bieten. Die integrierte Front- und Heckbeleuchtung, die Blinker und die Umgebungsbeleuchtung verbessern die Sichtbarkeit des Fahrers erheblich und sorgen für mehr Sicherheit bei Tag und Nacht. Darüber hinaus sorgen eine fortschrittliche hydraulische Federung und eine verstärkte Vorbaukonstruktion für noch mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit.Der modulare V1 Pro ist zukunftssicher und anpassungsfähig und ermöglicht es Betreibern, ihre Flotten mit speziellen Optionen wie 60mm-Reifen für besseren Grip, kabellosen Ladepads, sicheren NFC-Schlössern und innovativen KI-gesteuerten Diagnosen anzupassen. Der Scooter wurde nach strengen Qualitätsstandards entwickelt und verfügt über eine erstklassige wasserdichte Struktur, die die Gesamtbetriebskosten (TCO) erheblich reduziert."Diese Partnerschaft verkörpert unsere Vision, die Zukunft der nachhaltigen Mobilität zu gestalten", sagte Lu Jian, Markenbeauftragter von NAVEE. Mit seiner außergewöhnlichen Langlebigkeit, den anpassbaren Funktionen und der fortschrittlichen Technologie ermöglicht der V1 Pro den Betreibern, den wachsenden Anforderungen in den Städten gerecht zu werden und ein hervorragendes Fahrerlebnis zu bieten.CONTACT: sharing@navee.techFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2662737/PR.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/navee-arbeitet-mit-dott-zusammen-um-die-nachste-generation-des-v1-pro-scooters-auf-den-markt-zu-bringen-der-die-urbane-mobilitat-neu-definiert-302449940.htmlOriginal-Content von: NAVEE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176100/6029387