Bohmte (ots) -Viele Frauen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden, verlieren irgendwann die Hoffnung, dass sich ihre Situation jemals ändern wird. Canan Seckin hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zu ändern: Als Gründerin des Fairy Business Clubs zeigt sie Menschen, wie sie mit einem eigenen Online-Business ein Leben in Freiheit und Erfüllung führen können. In diesem Beitrag erzählt die Expertin, wie sie ihre persönliche Geschichte nutzt, um Frauen neuen Mut zu machen und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.Viele Frauen, die eine schwierige Vergangenheit hinter sich haben, tragen nicht nur die Last belastender Erlebnisse mit sich, sondern kämpfen auch mit einem geringen Selbstwertgefühl. Häufig finden sie sich in Abhängigkeiten wieder - sei es durch toxische Beziehungen, die Anforderungen der Mutterschaft oder familiäre Strukturen, die ihre Selbstverwirklichung einschränken. Sie möchten ihr Leben endlich selbst in die Hand nehmen, um sowohl privat als auch beruflich ihr volles Potenzial entfalten zu können. Ein eigenes Online-Business kann in diesem Zusammenhang eine wertvolle Grundlage sein. Doch der Weg dorthin ist oft von großen Hürden geprägt: Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, innere Blockaden und fehlendes Wissen lassen viele Frauen zögern. "Viele Frauen hegen den Wunsch, sich aus schwierigen Lebensumständen zu befreien und endlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen", erklärt Canan Seckin, Gründerin des Fairy Business Clubs. "Doch diese inneren Blockaden hindern sie daran, den ersten Schritt in Richtung Unabhängigkeit zu gehen.""In erster Linie brauchen diese Frauen jemanden, der ihnen Mut macht", fährt die Expertin fort. "Mit der richtigen Begleitung können sie ihre Ängste ablegen und ihre Träume verwirklichen." Canan Seckin spricht aus eigener Erfahrung: Durch harte Arbeit konnte sie sich aus einem unglücklichen Angestelltenverhältnis befreien, um als erfolgreiche Online-Unternehmerin zu wachsen. Heute hilft sie anderen Menschen dabei, den gleichen Weg zu gehen: Mit dem Fairy Business Club zeigt sie ihren Kundinnen, wie sie online Geld verdienen, ihr Leben selbst in die Hand nehmen und ihre Stärken entfalten können. Ihr Mentoring, das bereits mehr als 1.000 Mitglieder zählt, umfasst verschiedene Geschäftsmodelle, sodass jede Teilnehmerin ein Online-Business aufbauen kann, das ihren persönlichen Fähigkeiten entspricht. Neben tiefgehender Unterstützung profitieren die Kundinnen vor allem von dem umfangreichen Erfahrungsschatz, der ausgeprägten Empathie und der spirituellen Veranlagung, die Canan Seckin auszeichnen - und die sie dazu in die Lage versetzen, ihren Teilnehmerinnen individuelle Chancen aufzeigen zu können.Von der eigenen Erfahrung zur Inspiration: Wie Canan Seckin Frauen auf dem Weg in die Unabhängigkeit begleitet"Ich komme aus einer sehr konservativen Familie, in der es kaum Unterstützung gab", berichtet Canan Seckin. "Trotzdem habe ich nie den Glauben an mich selbst verloren, weil ich immer die Vision hatte, dass das Leben mehr für mich bereithält." Ihre größte Antriebskraft war dabei stets ihre Mutter. Schon in jungen Jahren arbeitete Canan hart - oft in mehreren Jobs gleichzeitig und sogar am Wochenende -, um ihrer Mutter zu ermöglichen, zu Hause zu bleiben. Ihr größter Traum war es, eines Tages finanziell unabhängig zu sein. Mit dem Aufbau ihres eigenen Online-Business konnte sie sich diesen Traum erfüllen - eine Erfahrung, die in ihr den Wunsch weckte, auch anderen Frauen dabei zu helfen, ihre Vergangenheit zu überwinden. Aus dieser Vision heraus entstand schließlich der Fairy Business Club."So wie es mir früher ergangen ist, befinden sich auch viele andere Frauen gesellschaftlich im Nachteil", so Canan Seckin. "Für diese Frauen bietet der Aufbau eines eigenen Online-Business eine wertvolle Chance, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Es geht dabei nicht nur um finanzielle Unabhängigkeit - ein eigenes Online-Business bietet ihnen auch die Möglichkeit, alte Muster zu durchbrechen."Mit dem Fairy Business Club alte Muster durchbrechen und erfolgreich durchstartenDie Ausgangssituationen der Frauen, die sich an Canan Seckin wenden, sind äußerst vielfältig. Sie reicht von Frauen, die sich wertvolle neue Fähigkeiten aneignen möchten, über alleinerziehende Mütter bis hin zu Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien wollen. Was all diese Frauen vereint, ist der Wunsch nach Veränderung und Unabhängigkeit. Sie möchten sich nebenbei ein erfolgreiches Online-Business aufbauen. Dabei brauchen sie eine vertrauensvolle Begleitung, die sie an die Hand nimmt und ihnen Schritt für Schritt zeigt, wie sie ihre Ziele erreichen können."Mein Angebot richtet sich hauptsächlich an Frauen, die ihr Leben verändern möchten, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen", sagt Canan Seckin. "Geprägt ist es von meinem eigenen Werdegang: Weil ich den Schmerz, den die meisten meiner Kundinnen mitbringen, selbst erlebt habe, kann ich ihnen mit tiefem Verständnis begegnen. Aufgrund meiner spirituellen Veranlagung nehme ich außerdem Dinge wahr, die anderen Menschen verborgen bleiben - und kann so zum Beispiel die Potenziale einer Person erkennen."Der Einstieg in die Zusammenarbeit beginnt mit einem kostenlosen Workshop, in dem die Teilnehmerinnen erste wertvolle Tipps erhalten. Anschließend haben sie die Möglichkeit, in einem persönlichen Gespräch herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit für sie sinnvoll ist. Entscheiden sie sich dafür, bekommen sie sofort Zugang zum Mitgliederbereich des Fairy Business Clubs - inklusive Rund-um-die-Uhr-Support. In einem Analysegespräch wird zudem der persönliche, zeitliche und finanzielle Rahmen abgeglichen, um das passende Geschäftsmodell für jede Kundin zu finden. So bietet der Fairy Business Club zum Beispiel eine Closing-Ausbildung für Frauen an, die hochpreisige Produkte vertreiben möchten. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmerinnen nicht nur eine Urkunde, sondern auch direkten Zugang zu den Kunden des Fairy Business Clubs, sodass sie sofort Umsätze generieren können. Dadurch stellen Canan Seckin und ihr Team sicher, dass ihre Kundinnen nach dem Mentoring eine klare Perspektive für ihren Erfolg haben.Canan Seckins Werdegang: So inspiriert sie Frauen zu neuen PerspektivenCanan Seckin begann ihre Karriere als Krankenpflegerin, fand in ihrer Arbeit jedoch lange Zeit keine Erfüllung. Zeitdruck, ethische Konflikte und Selbstzweifel führten zu Überforderung, psychosomatischen Beschwerden und Panikattacken. Um ihr geringes Pflegerinnengehalt aufzustocken, baute die Expertin schließlich parallel zu ihrem Vollzeitjob ein Kosmetikstudio auf. Doch ihr Wunsch nach mehr Freiheit blieb - bis sie zufällig auf das Dropshipping stieß und erneut ihre berufliche Ausrichtung änderte. Es folgten fünf Jahre im Vertrieb, der Einstieg ins High Performance Closing und Online-Shops in verschiedenen Bereichen. Heute nutzt Canan Seckin ihre vielfältigen Erfahrungen, um ihre Kundinnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen.Wie es der Name ihres Unternehmens schon andeutet, möchte Canan Seckin ihren Teilnehmerinnen wie eine gute Fee zur Seite stehen - als inspirierende Wegbegleiterin, die Mut macht, unterstützt und den Weg zu neuen Möglichkeiten zeigt. Doch dabei bleibt es nicht: Canan verfolgt eine noch größere Vision. Künftig möchte sie auch als Speakerin auftreten und Frauen mit ihren Botschaften zu Motivation und Selbstliebe erreichen. "Ich möchte Frauen stärken, indem ich sie dabei unterstütze, ihre Vergangenheit zu überwinden und sich ein glückliches Leben aufzubauen", betont Canan Seckin. "Dabei ist es mein Ziel, ihre Businessfähigkeiten genauso zu fördern wie ihr Mindset - damit sie langfristig erfolgreich und selbstbewusst ihren eigenen Weg gehen können."