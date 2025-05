© Foto: Dall-E

Ein Goldpreisanstieg auf 5.000 US-Dollar könnte laut Analysten auch BTC auf neue Rekordhöhen katapultieren - Digitales Gold vor dem nächsten Bullenlauf?Die Diskussion um einen möglichen Anstieg des Goldpreises auf 5.000 US-Dollar pro Unze gewinnt an Dynamik. Experten wie Ed Yardeni von Yardeni Research und der milliardenschwere Hedgefonds-Manager John Paulson sehen deutliches Aufwärtspotenzial für das Edelmetall - und damit auch für dessen digitalen Zwilling: Bitcoin. Bitcoin outperformt Gold in Rallye-Phasen Als "digitales Gold" gefeiert, hat Bitcoin in der Vergangenheit weitaus stärkere Kursgewinne verzeichnet als sein physisches Pendant, wenn beide Märkte gleichzeitig im Aufwind waren. …