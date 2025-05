Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE



Unternehmen: sdm SE

ISIN: DE000A3CM708



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 08.05.2025

Kursziel: EUR 4,80 (bislang: EUR 5,20) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Breites Maßnahmenpaket zur Profitabilitätssteigerung



Die Finanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 lagen zum Teil deutlich unter unseren Erwartungen und der Guidance des Managements. Vor allem bei der im Jahr 2023 übernommenen Industrie und Werkschutz Mundt GmbH (IWSM) wurden während der Post-Merger-Integration Angabe gemäß verschiedene Defizite aufgedeckt, die einen Austausch der Geschäftsführung dieser für die Gesamtentwicklung des Konzerns bedeutenden Gesellschaft unabdingbar machten. Weil es auch bei der Tochtergesellschaft sdm GmbH & Co KG zu Altlastenbereinigungen kam, konnte auf Konzernebene das ambitionierte Ziel einer deutlich besseren Entwicklung von Umsatz und Ergebnis im zweiten Halbjahr 2024 nicht erreicht werden. Als Reaktion wurde auch auf Konzernebene ein neues Vorstandsteam eingesetzt, das inzwischen eine strategische und operative Neuausrichtung eingeleitet hat, deren Ziel zunächst die Zentralisierung aller internen Prozesse und Dienstleistungen - u. a. Einkauf, Versicherungen, Compliance und Controlling - in der Holding ist. Über interne Leistungsverrechnungen dürfte die Holding nach u. E. damit zu einem eigenständigen Profit Center werden, was die Nutzung bestehender Verlustvorträge möglich macht. Darüber hinaus ist nach Angaben geplant, Sicherheitsdienstleistungen durch den gezielten Einsatz moderner Technologien zu unterstützen oder teilweise zu automatisieren. Dabei werden klassische, von sdm angebotene Sicherheitsaufgaben wie Objektschutz, Zugangskontrolle oder Überwachung mit KI-unterstützten Lösungen kombiniert, wodurch wesentlich effizienter, präziser und kostengünstiger gearbeitet werden kann. Die ersten Früchte aller Reorganisationsmaßnahmen wurden Angabe gemäß bereits im ersten Quartal 2025 sichtbar und die Umsätze der wesentlichen Tochtergesellschaften gegenüber dem Vorjahresniveau um etwa 30% gesteigert. Bei einem von Lünendonk geschätzten Marktwachstum von etwa 6% konnten damit nach u. E. erhebliche Marktanteile gewonnen werden.

Nach Überarbeitung unserer Finanzprognosen ermitteln wir aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ein Kursziel von EUR 4,80 (bislang: EUR 5,20) je Aktie. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 4,20 (10%-Quantil) und EUR 5,60 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts einer von uns auf Sicht von 36 Monaten erwarteten Kursperformance von 211,7% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE.



