VistaOne ist ein Evergreen-Anlageinstrument, das einen direkten und kontinuierlichen Zugang zur gesamten Suite der Private-Equity-Strategien von Vista schafft

VistaOne bietet über einen einzigen effizienten Zugangspunkt einen vollständigen Zugang zu Direktgeschäften mit einer einzigen Gebührenschicht und vierteljährlicher Liquidität

VistaOne ist eines der ersten auf Spezialsoftware und -technologie basierenden Evergreen-Private-Equity-Produkte, das dem Private-Wealth-Markt zur Verfügung steht

Vista Equity Partners ("Vista"), ein global tätiger Technologieinvestor, der sich auf Unternehmenssoftware spezialisiert hat, meldete heute die Markteinführung von VistaOne (Lux) ("VistaOne" oder der "Fonds"), einem unbefristeten Anlageinstrument, das qualifizierten Nicht-US-Privatanlegern einen Zugang zur Private-Equity-Plattform von Vista in Form einer einzigen skalierten Lösung zur Verfügung stellt.

Der Softwaresektor hat 2027 voraussichtlich einen gesamten adressierbaren Markt mit einem Volumen von 59 Billionen US-Dollar und einer Wachstumsrate von ca. 17%, was ihn zum größten und am schnellsten wachsenden Sektor in der Weltwirtschaft macht.1 Allerdings sind ca. 96% der Softwareunternehmen nicht börsennotiert und somit für die meisten Privatanleger nicht zugänglich.2 VistaOne ist einer der ersten softwarespezifischen Evergreen-Private-Equity-Fonds, der dem Private-Wealth-Markt zur Verfügung steht.

Vista, gegründet im Jahr 2000, ist ein auf betriebliche Abläufe fokussierter Investor und Wegbereiter für einen proprietären und systematischen Wertschöpfungsansatz, der über 25 Jahre hinweg in mehr als 600 Transaktionen entwickelt und immer weiter verfeinert wurde. Unternehmenssoftware berührt fast jeden Sektor der Weltwirtschaft und deckt ein breites Spektrum von vertikalen Märkten und Endanwendern ab. Vista verwaltet derzeit ein diversifiziertes Portfolio von mehr als 90 Unternehmen, die über 500 Millionen Anwendern in aller Welt erfolgskritische Softwarelösungen zur Verfügung stellen.

VistaOne ist dafür konzipiert, den Benutzern mit einer einzigen Gebührenschicht einen vollständigen Zugang zu Vista-Direktgeschäften zu gewähren, und zeichnet sich durch vierteljährliche Liquidität (unter bestimmten Voraussetzungen) und niedrige Mindestanlagesummen im Vergleich zu herkömmlichen Privatmarkt-Anlagestrategien aus. Mit einer einzigen Investitionszusage erhalten qualifizierte Anleger durch die Private-Equity-Strategien Flagship, Foundation und Endeavor Zugang zu einem ausgewogenen Portfolio von großen, mittleren und kleinen privaten Softwareunternehmen über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

"Die Markteinführung von VistaOne ist für Vista ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn bei seinen Bemühungen, den Zugang zu Privatsoftware-Investitionen zu erweitern, indem Nicht-US-Anlegern ein attraktives Angebot gemacht wird, ihre Portfolios zu diversifizieren und ihr Engagement auf die Investitionsmöglichkeiten bei einem Generationenwechsel in der Generativen KI auszuweiten", sagte David Breach, Co-CEO von VistaOne und President, Chief Operating Officer, von Vista Equity Partners.

VistaOne wird von einem engagierten Team von Investment- und Operations-Profis bei Vista verwaltet, die ihr in Jahrzehnten erworbenes Software- und operatives Fachwissen einbringen, ebenso von erfahrenen Vertriebs- und Kundenbetreuungs-Experten aus dem Private-Wealth-Bereich, die direkt mit Vermögensverwaltern zusammenarbeiten, um dazu beizutragen, dass die Kunden Zugriff auf diese bislang ungenutzte Möglichkeit in der Unternehmenssoftware haben. Der Fonds steht Vermögensverwaltern im unmittelbaren Vista-Netzwerk sowie anderen qualifizierten Nicht-US-Anlegern zur Verfügung, die ihre Portfolios im Privare-Equity-Bereich mit einem Softwarespezialisten diversifizieren möchten.

"VistaOne ist eine schlanke und effiziente Evergreen-Lösung für Anleger, die eine Ausweitung ihrer Allokation auf einige der weltweit innovativsten und wachstumsstärksten Softwareunternehmen anstreben und diesen Schritt an der Seite eines der größten und erfahrensten Softwareinvestoren machen möchten", sagte Dan Parant, Co-President von VistaOne und Managing Director, Global Head of Private Wealth Solutions, bei Vista Equity Partners. "Wir freuen uns, dass wir dem Nicht-US-Private-Wealth-Markt dieses differenzierte Anlageinstrument zur Verfügung stellen können."

Weitere Informationen über VistaOne und die Anlagemöglichkeiten finden Sie auf der Vista-Website Vista's Private Wealth Solutions.

Berater

S64, ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagelösungen und tätig als Fintech- und Lösungspartner der Vermögensverwaltungsbranche, hat Vista bei der Entwicklung und Vermarktung des Fonds unterstützt und wird als Betreiber der Plattform fungieren. Simpson Thacher Bartlett LLP, eine weltweit tätige Anwaltskanzlei, die viele der weltweit führenden und innovativsten Unternehmen berät, war Rechtsberater von Vista.

Über Vista Equity Partners

Vista ist ein global tätiger Technologieinvestor, der sich auf Unternehmenssoftware spezialisiert hat. Bei seinen Privatmarkt-Strategien strebt Vista danach, durch einen proprietären und systematischen Wertschöpfungsansatz, der über 25 Jahre und in mehr als 600 Transaktionen entwickelt wurde, differenzierte Erträge zu erzielen. Heute verwaltet Vista ein diversifiziertes Portfolio von Softwareunternehmen, die für Millionen Kunden in aller Welt erfolgskritische Lösungen erarbeiten. Vista verwaltete (Stand: 30. September 2024) ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter vistaequitypartners.com. Folgen Sie Vista auf LinkedIn, Vista Equity Partners, und auf X, Vista_Equity.

____________________________________ 1 Gartner, proprietäre Marktforschung, Stand 09/2024 2 Gartner, proprietäre Marktforschung, Stand 09/2024

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250507912305/de/

Contacts:

Medienkontakte

Vista Equity Partners

Brian W. Steel

media@vistaequitypartners.com

212-804-9170