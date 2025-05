Seit einer Weile wird darüber spekuliert, ob und wie sich der Erfolgskurs von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäfte von der Alphabet-Tochter Google auswirken mögen. Bisher zeigte sich in den Quartalszahlen noch keine echte Schwäche und die Anleger wirkten einigermaßen entspannt. Doch am Mittwoch kam es zu panikartigen Szenen an den Märkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...