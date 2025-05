NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 dänischen Kronen belassen. Bei einem Treffen mit dem Management habe sich dieses zuversichtlich zu den Auslieferungen in diesem Jahr geäußert, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dem politisch schwierigen US-Markt decke das Auftragsbuch die kommenden 18 Monate ab./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 04:23 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 04:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0061539921