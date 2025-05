DJ EU nimmt US-Flugzeuge und Autoteile ins Visier

Von Kim Mackrael

DOW JONES--Die EU-Kommission hat erklärt, dass sie amerikanische Autos, Autoteile, Flugzeuge und andere Produkte mit Zöllen belegen könnte, falls die Verhandlungen mit den USA scheitern. Die Behörde veröffentlichte eine neue Liste mit US-Produkten im Wert von etwa 95 Milliarden Euro, auf die Zölle erhoben werden könnten. Die Kommission wird sich mit den Mitgliedsstaaten und der Industrie über die potenziellen Ziele beraten, bevor sie ihre Liste abschließt.

Die Liste umfasst amerikanische Flugzeuge, Autos und Autoteile, Chemikalien, elektrische Geräte und Maschinen. Damit geraten amerikanische Spirituosen - einschließlich Whiskey - wieder in die Schusslinie, nachdem sie zuvor von einer früheren Liste möglicher Ziele gestrichen worden waren.

Dieser Schritt fällt in eine Zeit erhöhter Handelsspannungen, die bereits Unternehmen und Märkte in aller Welt in Aufruhr versetzt haben. Die Entscheidung der EU, auch Flugzeuge einzubeziehen, ist eine besonders schlechte Nachricht für den angeschlagenen Flugzeughersteller Boeing, der im April erklärte, dass viele seiner Kunden in China angedeutet hätten, dass sie wegen des Handelskonflikts mit den USA keine Jets des Unternehmens abnehmen würden.

Die EU erwägt auch mögliche Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte Stahlschrott- und Chemieprodukte, die in die USA geliefert werden. Diese Ausfuhren haben derzeit einen Wert von rund 4,4 Milliarden Euro pro Jahr.

Mit den angekündigten Schritten will die Kommission auf die von der US-Regierung eingeführten allgemeinen Zölle und die sektoralen Zölle auf Autos und Autoteile reagieren, so die Kommission. Sie erklärte, die vorgeschlagenen Zölle würden nur dann in Kraft treten, wenn die Verhandlungen mit den USA nicht zu einer für beide Seiten vorteilhaften Einigung und zur Aufhebung der US-Zölle führen.

"Die EU bereitet parallel zu den Verhandlungen und für den Fall, dass diese nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen, weiterhin mögliche Gegenmaßnahmen zum Schutz ihrer Verbraucher und ihrer Industrie vor", so die Kommission.

Die EU hatte zuvor eine separate Liste von US-Importen im Wert von 21 Milliarden Euro genehmigt, die sie mit Zöllen belegen wollte, darunter Boote, Sojabohnen, Erdnussbutter und Rindfleisch. Diese Zölle - die als Vergeltungsmaßnahme gegen die Metallzölle von Präsident Donald Trump gedacht waren - wurden im April auf Eis gelegt, nachdem seine Regierung eine 90-tägige Pause für einige US-Zölle angekündigt hatte.

