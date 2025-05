Luzern (ots) -Die Max Felchlin AG, ein führender Anbieter von Premium-Schokolade und Kakaoprodukten, wird für das Projekt "Gesundheitsversorgung im Cacao-Ursprung" mit dem Swiss Ethics Award ausgezeichnet. Mit diesem Engagement setzt Felchlin neue Massstäbe in nachhaltiger und sozialer Unternehmensverantwortung und zeigt beispielhaft, wie ethisches Handeln und wirtschaftlicher Erfolg miteinander in Einklang gebracht werden können.Das Engagement von Felchlin verschafft Cacaoproduzenten und ihren Familien Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung. Seit 2021 werden in Ghana, Ecuador, Venezuela und Madagaskar gezielt Initiativen lanciert, darunter die Einführung von Krankenversicherungen, die Übernahme von Behandlungskosten und die Bereitstellung medizinischer Ressourcen. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Gesundheitseinrichtungen entstehen tragfähige Strukturen, die Armut und Kinderarbeit wirksam bekämpfen, Gesundheit und Lebensqualität nachhaltig verbessern, die Produktivität und das Einkommen steigern und damit die Lebensgrundlagen der Cacaobauern langfristig sichern.Das Projekt adressiert einen entscheidenden Hebel zur Verbesserung der Lebensqualität und Existenzsicherung der Menschen am Anfang der Felchlin-Lieferkette. Felchlin leistet damit in den Herkunftsregionen seiner Rohstoffe einen bedeutenden Beitrag zur Armutsbekämpfung und stellt das Wohl der Menschen konsequent in den Mittelpunkt seines Handelns. Die Jury würdigte insbesondere, dass das Projekt angesichts der Unternehmensgrösse einen bemerkenswerten Umfang aufweist - ein klares Zeichen für die Ernsthaftigkeit und Konsequenz des Engagements. Felchlin liefert damit einen beispielhaften Nachweis, wie unternehmerischer Erfolg und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können. Das Projekt ist zudem auf andere Lieferketten in Ländern des globalen Südens übertragbar und macht Felchlin zu einem Vorbild für Unternehmen verschiedenster Branchen. Diese Aspekte waren für die Jury ausschlaggebend für die Auszeichnung der Max Felchlin AG mit dem Swiss Ethics Award.Das SWISS EXCELLENCE FORUM zeichnet mit dem Swiss Ethics Award herausragende Projekte aus, die im Bereich der Wirtschaft neue ethische Massstäbe setzen. Neben der Max Felchlin AG waren 1001 Organic, E. Schellenberg Textildruck AG, Lonza Group AG und mymyio GmbH für den Award 2025 nominiert.Pressekontakt:Ruth Buholzer041 229 30 40r.buholzer@excellence-forum.chwww.swiss-excellence-forum.chOriginal-Content von: SWISS EXCELLENCE FORUM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019138/100931361