Rheinmetall will mit Partner Satelliten in Deutschland fertigen

DOW JONES--Rheinmetall will mit einem europäischen Partner Satelliten in Deutschland fertigen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem finnischen Satellitenhersteller ICEYE gegründet werden. Die beiden Firmen wollen mit dem Joint Venture Rheinmetall ICEYE Space Solutions zusammen Satelliten produzieren. Der Düsseldorfer Konzern wird mit 60 Prozent die Mehrheit an dem JV halten.

Die neue Firma soll als Teil eines Rheinmetall Space Clusters in Deutschland Satelliten fertigen, unter anderem am Standort Neuss. Der Produktionsbeginn sei ab dem zweiten Quartal 2026 geplant. "Mit der Gründung des neuen Joint Ventures stoßen wir weiter in die Domäne Weltraum vor", so Rheinmetall-CEO Armin Papperger.

May 08, 2025

