Der Halbleiterausrüster SUSS MicroTec konnte im ersten Quartal 2025 erneut ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen. Der Umsatz stieg um 31,8 % auf 123,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (93,5 Millionen Euro). Besonders das Segment Advanced Backend Solutions legte mit einem Plus von 47,0 % stark zu, während das Segment Photomask Solutions ein Wachstum von 8,6 % erzielte.

Als wesentlicher Treiber erweist sich nach wie vor das boomende Geschäft mit Bonder-Aufträgen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 16,6 % (Vorjahr: 15,9 %), während die Bruttomarge mit 37,9 % leicht unter dem Vorjahreswert (39,1 %) lag. Trotz des starken Jahresstarts blickt SUSS MicroTec mit gewisser Vorsicht auf den weiteren Jahresverlauf. Der Auftragseingang sank auf 88,1 Millionen Euro (Vorjahr: 98,3 Millionen Euro), was das Unternehmen jedoch nach dem Rekordauftragseingang im vierten Quartal 2024 als nicht überraschend einstuft.

Das Management bestätigt zwar seine Jahresprognose mit einem erwarteten Umsatz zwischen 470 und 510 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von 15 bis 17 %, weist aber auf erhöhte Risiken hin. Insbesondere die von den USA angekündigten weitreichenden Zölle sowie mögliche Auswirkungen auf die globale Konjunktur und damit auf die Halbleiternachfrage könnten das Geschäft belasten. Die neue Produktionsstätte in Zhubei, Taiwan, entwickelt sich planmäßig. Das Gebäude wurde am 1. April 2025 übernommen, und das Unternehmen arbeitet intensiv an der Einrichtung. In der zweiten Jahreshälfte sollen dort die ersten Anlagen gebaut werden.

Fazit: Nach einem heftigen Absturz seit Oktober 2024 bastelt die Aktie von SUSS MicroTec am Comeback und konnte auch schon erste positive Signale senden. Allerdings ist charttechnisch noch nichts entscheiden und der steile kurzfristige Abwärtstrend intakt. Eine Spekulation auf eine nachhaltige Trendwende ist im Moment nur für sehr risikobereite Anleger geeignet (aktien-globlal.de, 8.5.25, 14:55, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

https://www.aktien-global.de/news-cov/newscov_suss_microtec/suss_microtec_langsam_genug_gelitten-17299/

Originalmeldung: