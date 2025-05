DJ MÄRKTE USA/Erster "Trade Deal" beflügelt Aktien

DOW JONES--Die Wall Street dürfte mit deutlichen Kursgewinnen in den Donnerstagshandel starten. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen Start des Kassahandels in der Größenordnung von 1,0 Prozent schließen. Denn US-Präsident Donald Trump hat Berichte bestätigt, wonach er ein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich vorstellen werde, nachdem er bereits am Vortag Nachrichten über ein Abkommen angedeutet hatte. Um 16.00 Uhr soll es eine Pressekonferenz im Weißen Haus geben. Das Abkommen mit Großbritannien ist der erste wichtige "Trade Deal" für Trump.

Auch mit China bahnt sich eine Annäherung an. US-Finanzminister Scott Bessent reist in die Schweiz, um dort den chinesischen Stellvertretenden Ministerpräsidenten He Lifeng zu treffen. "Angesichts der Tatsache, dass vollständige Handelsabkommen Jahre der Verhandlung benötigen, wird dies wahrscheinlich ein Rahmenwerk sein und es wird interessant sein zu sehen, ob der Basiszoll von 10 Prozent bestehen bleibt, da dies eine wichtige Vorlage für Verhandlungen mit anderen Ländern liefern und einen guten Leitfaden für die langfristige Zollstrategie der USA darstellen wird", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Konjunkturdaten finden in dieser Situation weniger Beachtung. Gleichwohl untermauert zumindest der Arbeitsmarkt die positive Stimmung, denn die wöchentlichen Arbeitmarktdaten sind besser als gedacht ausgefallen. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat abgenommen. Dass die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft deutlicher als veranschlagt gesunken ist und die Lohnstückkosten deutlicher als erwartet gestiegen sind, spielt keine Rolle.

Am Rentenmarkt passiert erneut nicht viel, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 2 Basispunkte auf 4,30 Prozent. Der Dollar profitiert weiter von der Entscheidung der US-Notenbank vom späten Mittwoch, die Zinsen unverändert zu lassen. Zudem sprechen Händler von einer falkenhaften Tonlage durch US-Notenbankgouverneur Jermome Powell. Das Pfund steigt trotz einer Zinssenkungen durch die britische Notenbank - begünstigt vom Handelsabkommen mit den USA. Zudem hatten sich zwei der neun Notenbankmitglieder gegen eine Zinssenkung ausgesprochen.

Die Ölpreise ziehen mit der Aussicht auf US-Handelsabkommen an. Der "Deal" mit Großbritannien schürt Hoffnungen, dass sich Trump auch mit China einigen werde. Das befeuere Nachfragespekulationen am Rohölmarkt, heißt es dort. Gold ist in diesem Umfeld nicht gefragt.

Berichtssaison hat Höhepunkt hinter sich

Die Bilanzsaison hat in den USA ihren Höhepunkt überschritten. Conocophillips hat den Gewinn im ersten Quartal leicht gesteigert. Der Ölproduzent senkte angesichts des volatilen wirtschaftlichen Umfelds aber sein Investitionsbudget. Der Kurs steigt vorbörslich um 1,5 Prozent. Applovin schießen um 13,7 Prozent nach oben, der Digitalwerber lieferte überzeugende Quartalszahlen ab. Fortinet (-7,7%) verschreckt mit dem Umsatzausblick.

Nvidia ziehen um 1,7 Prozent an, AMD um 1,9 und Broadcom um 2,1. Die Trump-Administration will Vorschriften zu den maximalen Liefermengen von Chips für künstliche Intelligenz überarbeiten. Das Handelsministerium plant, eine Vorschrift zu ersetzen, die bisher Obergrenzen für die Lieferung von Chips in Länder wie Indien, die Schweiz, Mexiko und Israel festlegt. Gesucht sind auch Aktien der Kryptobranche, nachdem Bitcoin gestiegen ist. Microstrategy verbessern sich um 4,8 Prozent und Coinbase um 4,4 Prozent.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 08:27 % YTD EUR/USD 1,1320 +0,1% 1,1314 1,1283 +9,3% EUR/JPY 163,61 +0,6% 162,68 162,72 -0,2% EUR/CHF 0,9323 +0,1% 0,9315 0,9328 -0,3% EUR/GBP 0,8486 -0,3% 0,8510 0,8491 +2,9% USD/JPY 144,53 +0,5% 143,78 144,21 -8,6% GBP/USD 1,3339 +0,3% 1,3294 1,3288 +6,2% USD/CNY 7,2119 +0,0% 7,2115 7,2147 +0,0% USD/CNH 7,2346 +0,1% 7,2279 7,2359 -1,4% AUS/USD 0,6421 -0,1% 0,6427 0,6426 +3,9% Bitcoin/USD 99.302,10 +2,2% 97.142,00 98.865,30 +4,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,17 58 +2,0% 1,17 -19,2% Brent/ICE 62,12 60,95 +1,9% 1,17 -18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3358,53 3362,05 -0,1% -3,53 +28,2% Silber 28,66 28,70 -0,1% -0,04 +2,8% Platin 869,85 865,21 +0,5% 4,64 -1,2% Kupfer 4,56 4,62 -1,2% -0,06 +12,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

