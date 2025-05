FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben ihren Rekordlauf nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal am Donnerstag fortgesetzt. In der Spitze stiegen sie bis auf 1.677 Euro und damit so hoch wie nie zuvor. Zuletzt standen die Papiere des Rüstungskonzerns als einer der stärksten Werte im Dax rund 2,5 Prozent im Plus. Zu Jahresbeginn wurde Rheinmetall noch zu gut 600 Euro gehandelt.

Details zu den vorläufigen Quartalszahlen lieferten weitere Hinweise darauf, dass es Aufwärtspotenzial für den Ausblick gebe, kommentierte Jefferies-Analystin Chloe Lemarie.

Experte David Perry von der US-Bank JPMorgan lobte vor allem den starken freien Barmittelzufluss. Das Bankhaus Metzler schraubte sein Kursziel für Rheinmetall auf 1.980 Euro nach oben - das ist der höchste Wert aller von der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX erfassten Analysten.

Der Rüstungskonzern hatte zudem angekündigt, auch in die Satelliten-Produktion einzusteigen./niw/jha/