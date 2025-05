DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Weltweiter Vorstoß von Integrated Cyber zur Bekämpfung der größten Cyberbedrohung: Schwache Zugangsdaten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Integrated Cyber Solutions Inc.: Weltweiter Vorstoß von Integrated Cyber zur Bekämpfung der größten Cyberbedrohung: Schwache Zugangsdaten

Vancouver, BC (pta000/08.05.2025/15:00 UTC+2)

Weltweiter Vorstoß von Integrated Cyber zur Bekämpfung der größten Cyberbedrohung: Schwache Zugangsdaten

VANCOUVER, British Columbia - 8. Mai 2025 - Integrated Cyber Solutions, Inc. (CSE: ICS) (FSE: Y4G) (OTCQB: IGCRF), ein führender Anbieter von menschenzentrierten Cybersicherheitsdiensten, hat heute zu dringenden Verbesserungen der Passwortprotokolle in Unternehmen im Nahen Osten, in Indien und Nordamerika aufgerufen. Gleichzeitig stellte das Unternehmen seine erweiterten Schulungsmodule vor, die auf die Bekämpfung mangelhafter Passworthygiene abzielen - einer der häufigsten und gleichzeitig vermeidbarsten Sicherheitslücken in der heutigen Bedrohungslandschaft.

Trotz jahrelanger Warnungen bleiben schwache und wiederverwendete Passwörter ein zentrales Einfallstor für Cyberkriminelle. Studien zeigen, dass selbst in kritischen Branchen einfache Kombinationen wie "123456" oder Standardpasswörter weiterhin verwendet werden - und dadurch unbefugter Zugriff leicht möglich ist.

"Passwörter wie ,123456' werden immer noch verwendet - und immer noch geknackt", sagte Alan Guibord, CEO von Integrated Cyber Solutions. "Die Lösung ist einfach: Menschen mit den richtigen Werkzeugen und dem nötigen Wissen auszustatten, um ihre Konten zu sichern. Was diese Herausforderung so bedeutend macht, ist jedoch ihr Ausmaß. Jede Organisation - unabhängig von Branche oder Größe - ist durch menschliches Verhalten angreifbar. Das eröffnet eine enorme globale Marktchance für Integrated Cyber. Wir liefern die nötige Schulung und expandieren gezielt in Regionen wie den Nahen Osten und Indien, in denen die Nachfrage nach menschenzentrierter Cybersicherheit rapide steigt. Diese Schritte treiben unsere Wachstumsstrategie voran und unterstreichen unsere Führungsrolle im Bereich des verhaltensorientierten Cyberrisikomanagements."

Aktuelle Branchenberichte zeigen, dass passwortbezogene Sicherheitsverletzungen weiterhin einen erheblichen Anteil an Cybervorfällen ausmachen. Fehlerhafte Authentifizierungspraktiken und gestohlene Zugangsdaten bieten Cyberangreifern eine einfache Eintrittspforte für Ransomware, Spionage oder Finanzbetrug. Eine Bedrohungsanalyse zum Nahen Osten und Saudi-Arabien belegt, dass selbst hochkarätige Datenlecks oft mit kompromittierten Zugangsdaten oder fehlender Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) beginnen.

Die neue Passwortsicherheitsschulung von Integrated Cyber legt den Fokus auf:

• Die Nutzung von Passwortmanagern, um starke und einzigartige Passwörter zu generieren und sicher zu speichern • Verpflichtende Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für privilegierte Benutzerkonten • Adaptive Lernprogramme, die Mitarbeitenden beibringen, risikobehaftetes Passwortverhalten zu erkennen und zu

vermeiden

Diese Initiative ist Teil der umfassenderen Human Firewall-Plattform von Integrated Cyber, die Verhaltensanalysen, KI-gestützte Personalisierung und realitätsnahe Simulationen kombiniert, um menschliche Fehler in jeder Ebene des Unternehmens zu reduzieren.

Die Ausweitung dieser Trainings auf Hochrisikoregionen wie den Nahen Osten und Indien spiegelt den wachsenden Bedarf an menschenorientierten Cybersicherheitsstrategien wider. Jüngste Bedrohungsanalysen zeigen: Länder wie Saudi-Arabien - mit jährlich über 22 Millionen Cyberangriffen - sind besonders anfällig für zugangsdatenbasierte Angriffe, die durch verbesserte Mitarbeitersensibilisierung und durchsetzungsstarke Passwortrichtlinien verhindert werden könnten.

"Verbessertes Passwortverhalten ist eine der kosteneffizientesten Maßnahmen zum Schutz vor Cyberangriffen", ergänzte Guibord. "Organisationen müssen Verantwortung übernehmen und Richtlinien einführen, die ihre Mitarbeitenden - und ihre Daten - wirklich schützen."

Über Integrated Cyber

Integrated Cyber ist ein Managed Security Service Provider (MSSP), der Cybersicherheitsdienste für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) menschlicher und verständlicher gestaltet. Das Unternehmen integriert Funktionen von Drittanbietern im Bereich Cybersicherheit, sodass seine Kunden ihre Sicherheitslösungen flexibel an neue Technologien und Entwicklungen anpassen können - und somit stets Zugriff auf modernste Schutzmaßnahmen erhalten.

Neben klassischen Sicherheitsdiensten bietet Integrated Cyber auch Managed Services und die Plattform IC360, die große Datenmengen aus verschiedenen Sicherheitsanwendungen konsolidiert und in verständliche, umsetzbare Empfehlungen überführt. Ziel ist es, Organisationen bei der Verbesserung ihres Sicherheitsniveaus zu unterstützen. Integrated Cyber rückt den Menschen in den Mittelpunkt - komplexe Bedrohungen werden greifbarer und das Sicherheitsverhalten von Mitarbeitenden als entscheidender Faktor erkannt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.integrated-cyber.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie "glaubt", "kann", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "prognostiziert" und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen erkennbar. Solche Informationen in dieser Mitteilung können sich unter anderem auf den erwarteten Zeitpunkt der Einreichung der Jahresabschlüsse beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den aktuellen Stand der Jahresabschlüsse und Gespräche mit den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu Abweichungen führen könnten, kann es weitere, unvorhergesehene Faktoren geben.

Es gibt keine Gewähr, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Wenn die Einreichung der Jahresabschlüsse nicht wie geplant erfolgt oder sich weiter verzögert, könnten die Wertpapiere des Unternehmens Gegenstand eines Handelsstopps oder anderer Maßnahmen durch Aufsichtsbehörden und/oder die CSE werden. Daher sollten Leser:innen keine übermäßige Verlässlichkeit auf diese Aussagen legen. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis vollständig eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Informationen zu aktualisieren oder das Ergebnis etwaiger Änderungen bekannt zu geben, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die CSE noch deren Marktregulierungsbehörde (gemäß Definition in den Richtlinien der CSE) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Integrated Cyber Solutions Inc. 1662 W 75th Ave V6P 6G2 Vancouver, BC Kanada Ansprechpartner: Alan Guibord Tel.: +1 212 634 9534 E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com Website: www.integrated-cyber.com ISIN(s): CA45828F1018 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt Weitere Canadian Securities Exchange (CSE) Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1746709200064 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2025 09:00 ET (13:00 GMT)