Actien-Börse

www.bernecker.info

2,3 Mrd. € Umsatz für den immer noch als Weltmeister geltenden Druckmaschinenhersteller stehen für 2,4 Mrd. € Auftragsbestand für das laufende Geschäft. HEIDELBERGER DRUCK ist mit 365 Mio. € Marktwert der billigste Maschinenspezialist weltweit, der weiterhin versucht, ein zweites Bein neben der Drucktechnik (Offset) für die sehr hochwertige Fertigungstechnik zu finden. Allein darin liegen die Perspektiven.Zwei Großaktionäre mit kleineren Quoten von jeweils 8 bis 12 % sitzen im Boot. Eine glatte Verdoppelung des Firmenwerts gilt unter Fachleuten der Drucktechnik als angemessen.