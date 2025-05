Hamburg / Gütersloh (ots) -HeyStudium, das Portal zur Studienorientierung von DIE ZEIT, veröffentlicht die aktuellen Ergebnisse des CHE Hochschulrankings für sechs Fächergruppen, darunter "Gesundheit, Sport und Psychologie", "Technik und Bau" sowie "Sprache und Kultur". Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen Hochschultypen und Studienfächern im Hinblick auf die Berufspraxis und berufliche Perspektiven während des Studiums. Auszüge des Rankings des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) erscheinen auch im neuen ZEIT Studienführer 2025/26.Vor allem an Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften, kurz HAW, sind viele Studierende mit der Praxisorientierung ihres Studiums sehr zufrieden. Besonders gut schneiden hier die Studiengänge Biotechnologie und Physikalische Technik ab. Sie erreichen im Schnitt eine Bewertung von 4,5 auf einer Fünf-Sterne-Skala. Die Studierenden haben dafür bewertet, wie praxisrelevant sie die Kompetenzen finden, die sie im Studium erwerben, und wie zufrieden sie mit der Quantität und Qualität der Lehrveranstaltungen mit Praxisbezug sind.Zusätzlich haben die Studierenden die Angebote zur Berufsorientierung bewertet, zum Beispiel Informationsveranstaltungen oder Initiativen zur Förderung des Berufseinstiegs. Hierbei erhalten Studiengänge wie Elektrotechnik oder Maschinenbau an Universitäten und HAWs ähnlich gute Bewertungen. Vor allem wirtschaftswissenschaftliche Fächer wie Betriebswirtschaftslehre bieten laut Studierendenurteil gute Angebote zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt."Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften werben seit jeher mit großer Praxisnähe. Im Ranking bestätigen die Studierenden dieses Bild. Ein wesentlicher Grund für die gute Bewertung dürfte das verpflichtende Praxissemester sein, das die meisten HAW in diesen Studiengängen anbieten und das an den Hochschulen vor- und nachbereitet wird", sagt die Leiterin des CHE Hochschulrankings, Sonja Berghoff.Das CHE Hochschulranking, das seit 20 Jahren exklusiv im ZEIT Studienführer und auf ZEIT ONLINE erscheint, ist der umfassendste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Es bietet Bewertungen zu mehr als 10.000 Studiengängen an deutschen Hochschulen. Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung bewertet es auch, wie Studierende die Praxisnähe ihrer Studiengänge und berufsvorbereitende Maßnahmen einschätzen. Das gesamte CHE Hochschulranking mit rund 120.000 befragten Studierenden ist online auf HeyStudium abrufbar: studiengaenge.zeit.de/rankingDer ZEIT Studienführer bietet neben Auszügen aus dem Ranking auf 292 Seiten Orientierung zur Studienwahl, zum Numerus Clausus und zum Start ins Studium. Ergänzt wird das Angebot 2025 durch das neue Psychologie-Extra "Gelassen entscheiden", das Strategien zum Umgang mit Entscheidungssituationen enthält.Der ZEIT Studienführer 2025/26 mit dem Extraheft "Gelassen entscheiden" und Auszügen aus dem aktuellen CHE Ranking ist ab Samstag, 10. Mai, für 11,95 Euro im Handel und unter zeit.de/studienfuehrer (https://abo.zeit.de/zeit-studienfuehrer/?icode=01w0071k1001anganzint2401&utm_medium=anzeigen&utm_source=DZprint&utm_campaign=standard&utm_content=01w0071k1001anganzint2401&wt_zmc=anzint.Int.zabo.DZprint.standard.x) erhältlich.Pressekontakt:Judith BuschReferentin UnternehmenskommunikationZEIT VerlagsgruppeTel.: 040 / 32 80 - 303E-Mail: judith.busch@zeit.deOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/6029592