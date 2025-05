Hamburg (ots) -Der Eurovision Song Contest wird jetzt auch auf der Spieleplattform Roblox erlebbar: Die digitale Erlebniswelt "My Eurovision Party 2025" startet am 8. Mai (http://roblox.com/eurovision) und bietet jungen Zielgruppen ein neues, interaktives Eurovision-Erlebnis. In der Roblox-Welt können Spieler*innen rhythmusbasierte Minispiele und soziale Interaktionen sammeln sowie sogenannte "Eurohearts", die auch die Gestaltung einer eigenen "Eurovision Party" ermöglichen. Abor & Tynna, die beim diesjährigen ESC Deutschland vertreten, begrüßen die Spieler*innen in "My Eurovision Party 2025".Während der Live-Shows können Spieler*innen Freundinnen und Freunde in ihre "Eurovision Party" einladen - ein persönlich gestalteter Raum, um zusammen die Live-Shows in Roblox zu verfolgen. Entsprechend des Songtitels, mit dem Abor & Tynna in Basel auf der Bühne stehen werden, können die Partys auch mit einem "Baller"-Schmuck gestaltet werden.Roblox hat weltweit mehr als 70 Millionen tägliche und 214 Millionen monatliche aktive Nutzer*innen, vorwiegend aus der Generation Alpha und der Gruppe der 17- bis 24-Jährigen."My Eurovision Party 2025" auf Roblox entsteht in Zusammenarbeit von NDR und SWR mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU), die den ESC verantwortet.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6029599