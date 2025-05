Durch die Übernahme wird die codefreie Questing-Plattform von Ludo in die Webshop-Lösung von Xsolla integriert, um die Spielerbindung zu vertiefen und die Monetarisierung voranzutreiben

Xsolla, ein weltweit führender Anbieter von Videospiel-Commerce-Lösungen, gibt die Übernahme von Ludo bekannt, einer Plattform, die durch codefreie soziale Quests die Community-Bindung fördert. Durch diese strategische Übernahme wird die innovative Technologie von Ludo in das Portfolio von Xsolla integriert und die Questing-Tools mit dem Webshop und anderen Rewards-Lösungen von Xsolla kombiniert, um Entwicklern weltweit dabei zu helfen, die Spielerbindung zu erhöhen, die Kundenbindung zu stärken und neue Monetarisierungsmöglichkeiten jenseits des traditionellen App-Store-Modells zu erschließen. Als führender Webshop-Anbieter in der Videospielbranche mit über 500 gestarteten Webshops werden Xsolla und Ludo das Erlebnis für mobile Spieler für Spieleentwickler auf ein neues Niveau heben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250508269347/de/

(Graphic: Xsolla)

Die Integration von Ludo in Xsolla konzentriert sich auf die Einbindung von Community Quests in das Ökosystem von Xsolla, wodurch Entwickler eine einfache, integrierte Möglichkeit erhalten, durch gamifizierte soziale Erlebnisse das Engagement zu steigern. Dies verbindet die Expertise von Ludo in der Spieleraktivierung mit der robusten Commerce-Infrastruktur von Xsolla und schafft einen nahtlosen Übergang vom Gameplay zu webbasierten Käufen, wodurch die Beteiligung der Community in umsatzgenerierendes Verhalten umgewandelt wird.

Der Zeitpunkt ist günstig. Dank der neuen Flexibilität der Plattform können mobile Entwickler in den USA ihre Webshops direkt aus ihren Spielen bewerben und verlinken, was einen nahtloseren Zugang zu externen Einkaufserlebnissen ermöglicht. Durch diese Veränderung können Entwickler nun:

Spieler direkt aus mobilen Spielen mit Webshops verbinden

Mobilen Nutzern zuerst Zugang zu alternativen Zahlungsmethoden bieten

Ihre Reichweite durch lokalisierte Preise und regionalen Vertrieb erweitern

Mit einem Klick Zugang zu bestimmten SKUs, Bundles oder Werbeaktionen ermöglichen

Webbasierte Angebote an Momente im Spiel und das Verhalten der Spieler anpassen

Mit diesen Funktionen in Kombination mit den Community-basierten Quest-Tools von Ludo können Entwickler nun vollständige Kundenbinungs-Loops erstellen, die die Monetarisierung steigern, die Loyalität fördern und die Spielerbasis vergrößern, ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand zu verursachen.

"Die Aufnahme von Ludo in die Xsolla-Familie stärkt unser Bestreben, Entwicklern mobiler Spiele zugängliche, innovative Tools zur Verfügung zu stellen", so Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Mit dem erweiterten Xsolla Rewards-Ökosystem fügen wir Loyalitäts- und Quest-Funktionen hinzu, die das Engagement der Spieler in nachhaltiges Wachstum für Spiele und ihre Communities verwandeln. Die Integration ermöglicht es Entwicklern, dynamische Quests zu erstellen, die Spieler für In-Game-Käufe, soziale Beteiligung und Community-bildende Aktionen wie den Beitritt zu einem Discord-Kanal oder die Interaktion in sozialen Netzwerken belohnen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Wiedergewinnung von Spielern, die Stärkung der Loyalität und die Steigerung der Konversionsrate, ohne dass zusätzliche Entwicklungsressourcen oder Belastungen für die Spieleentwickler erforderlich sind."

"Die Loyalität der Spieler entsteht in dem Moment, in dem das Spiel beginnt, oder sogar schon vorher. Ein dynamisches Questsystem lässt diesen Funken jeden Tag neu entflammen und verwandelt flüchtiges Engagement in eine nachhaltige, stetig wachsende Community", so Renee Russo, Mitbegründerin und Co-CEO von Ludo.

"Durch das Hinzufügen von erweiterten Community-Quests und Belohnungen an der Kasse können Entwickler ihre Communities pflegen, die Konversionsraten steigern und ihre Margen sichern", so Annie Reardon, Mitbegründerin und Co-CEO von Ludo. "Xsolla ist nach wie vor führend im Bereich Game Commerce, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit, bei der wir reichhaltige Erfahrungen außerhalb des Spiels mit stetigem, spielergesteuertem Wachstum verbinden, um die Nutzerakquise und zusätzliche Umsatzmöglichkeiten für Spiele auf der ganzen Welt zu fördern."

In den kommenden Monaten wird Xsolla weitere Tools und Integrationen auf Basis der Funktionen von Ludo einführen, die die Implementierung vereinfachen und Entwicklern umsetzbare, datengestützte Erkenntnisse liefern. Ziel ist es, Entwicklern jeder Größe die Möglichkeit zu geben, ihre Spiele auszubauen, den Lifetime Value ihrer Spieler zu steigern und lebendige, engagierte Communities aufzubauen.

Weitere Informationen oder um mit der Integration von Ludo zu beginnen, finden Sie unter: xsolla.pro/ludo

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250508269347/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com