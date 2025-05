Original-Research: Delignit AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Delignit AG



Unternehmen: Delignit AG

ISIN: DE000A0MZ4B0



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.05.2025

Kursziel: 6,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



FY24: OEM-Zurückhaltung führt zu schwacher Geschäftsentwicklung - leichte Erholung in 2025 erwartet



Delignit hat vergangene Woche den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Während sich der Gesamtmarkt gemessen an den Zulassungszahlen für leichte Nutzfahrzeuge und Caravans stabil zeigte, blieb die Nachfrageentwicklung bei den wichtigsten OEM-Kunden Delignits deutlich hinter den Erwartungen zurück.



[Tabelle]



Marktanteilsverluste bei OEM-Kunden: Mit einem Konzernumsatz von 65,1 Mio. EUR lag Delignit im Gesamtjahr 2024 unter dem Vorjahresniveau, was primär auf Abrufquoten der Kunden zurückzuführen war. Diese gingen im vergangenen Jahr weiter zurück und erreichten nur noch 53% (2023: 76%), während wir ein Niveau von rund 90% als Normalität betrachten würden. Diese Entwicklung steht im Kontrast zur insgesamt robusten Branchendynamik im LCV- und Caravan-Segment, die 2024 um 8% bzw. 9% gewachsen sind, was auf eine selektive Schwäche bei Delignits Kunden hindeutet. Die starke Entwicklung des Segments Technological Applications mit einem Wachstum um 42% yoy auf 7,1 Mio. EUR konnte diesen Top Line-Rückgang nur geringfügig kompensieren, unterstreicht dennoch die Fähigkeit des Unternehmens, freigewordene Produktionskapazitäten effizient umzuwidmen.



Hohe Personalkosten konterkarieren ansonsten starke Kostendisziplin: Ergebnisseitig konnte Delignit die Bruttomarge deutlich um 6,0 PP yoy auf 44,8% verbessern, was im Wesentlichen auf den höheren Anteil margenstarker TA-Umsätze sowie geringeren Fremdleistungen (bsp. Leiharbeit) zurückzuführen war. Trotz einer auf 416 gesunkenen Mitarbeiterzahl (2023: 445) stiegen die Personalkosten im Jahresverlauf leicht auf 19,3 Mio. EUR an, was in einem erheblichen Anstieg der Personalkostenquote auf 29,6% (+7,6 PP yoy) resultierte und die EBITDA-Marge (2024: 5,7%, -2,5 PP yoy) unter Druck setzte. Positiv hervorzuheben ist zudem der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, der ebenfalls die Kostendisziplin im Unternehmen unterstreicht.



Ausblick unterhalb unserer Erwartungen: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management nur eine schrittweise Erholung mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Damit liegt die Guidance deutlich unter unserer bisherigen Erwartung, die eine prozentual zweistellige Erholung auf 76,5 Mio. EUR Umsatz avisiert hatte. Diese erscheint jedoch durch den besonders schwachen Jahresstart im LCVBereich unwahrscheinlich, wie die zuletzt signifikant rückläufigen Absatzzahlen von VW Nutzfahrzeuge (-22,9% yoy) und Mercedes-Benz Vans (-21,3% yoy) in Q1/25 nahelegen. Der Bereich Technological Applications soll laut Unternehmen weiter expandieren und stellt damit aktuell das strategische Wachstumsfeld innerhalb des Konzerns dar. Wir erwarten eine etwas stärkere Erholung im Jahresverlauf und positionieren uns leicht oberhalb der Guidance.

Fazit: Die FY24-Zahlen spiegeln das insgesamt sehr schwache Branchenumfeld im Automobilsektor in Deutschland wider. Eine deutliche Erholung dürfte frühestens in H2/25 eintreten, während Delignit auf der Kostenseite Fortschritte erzielt und sich den aktuellen Marktbedingungen anpasst. Angesichts der weiterhin attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2025e: 5,7) und der sehr starken Bilanz mit einer EK-Quote von 78% bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 6,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

