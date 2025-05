Einführung von drei neuen Mitgliedsstufen macht fortschrittlichstes Wearable zugänglicher und individueller

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistungsfähigkeit, bringt heute WHOOP 5.0 und WHOOP MG auf den Markt zwei Next-Gen-Wearables, die auf einen neuen Ansatz für persönliche Gesundheit und ein langes Leben ausgerichtet sind. Zusammen mit einem neu gestalteten WHOOP-Erlebnis bieten die Geräte nicht nur eine 14-tägige Akkulaufzeit in einer schlankeren, um sieben Prozent kleineren Form, sondern kategoriebestimmende Funktionen wie Healthspan mit WHOOP Age, Heart Screener mit EKG auf Abruf und Blood Pressure Insights.

Angesichts der Tatsache, dass marode Gesundheitssysteme mit höheren Kosten und weniger Leistungen behaftet sind, erscheinen diese Innovationen zu einem entscheidenden Zeitpunkt. WHOOP verfolgt einen neuen Ansatz und bietet eine bessere Lösung eine, die Menschen dazu befähigt, ihre täglichen Entscheidungen mit messbaren und spürbaren Gesundheits- und Leistungszielen zu verbinden. Während andere nur oberflächliche Trends verfolgen, setzt WHOOP auf Langlebigkeit durch Tiefe. Konkret werden die lebenswichtigsten Signale des Körpers in Empfehlungen übersetzt, die nicht nur für eine verlängerte Lebensspanne, sondern für ein gesundes langes Leben sorgen.

"Dies ist nicht nur ein Produktlaunch. Es ist ein neues Kapitel für WHOOP und für unsere Mitglieder", sagte Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Wir haben alles, was wir in den letzten zehn Jahren gelernt haben, in einer Plattform umgesetzt, die unsere Mitglieder in ihrem Bestreben unterstützt, länger zu leben und dabei in Bestform zu bleiben. Wir haben nichts zurückgehalten."

NEUE IN-APP-GESUNDHEITS- UND LEISTUNGSFUNKTIONEN:

Healthspan mit WHOOP Age 1 Mit Healthspan erhalten Sie Einblicke und Empfehlungen, wie sich Ihre täglichen Gewohnheiten auf Ihre langfristige Gesundheit auswirken eine leistungsstarke neue Methode zur Quantifizierung Ihres physiologischen Alters und zur Verlangsamung Ihres Pace of Aging (Alterungstempo). Healthspan wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Eric Verdin, CEO des Buck Institute for Research on Aging, entwickelt. Die Methode basiert auf neun verschiedenen Messgrößen, die mit langfristiger Gesundheit verknüpft sind, um Ihr WHOOP Age und Pace of Aging zu berechnen.

Heart Screener mit EKG 2 Ihr Herz, in Ihren Händen. WHOOP enthält nun eine von der FDA zugelassene EKG-Funktion, mit der jederzeit eine Messung am Handgelenk vorgenommen und direkt an einen Gesundheitsanbieter übermittelt werden kann. Der Heart Screener erkennt Anzeichen von Vorhofflimmern (Afib) 3 , eine der Hauptursachen für Schlaganfälle, und bietet Benachrichtigungen über Herzrhythmusstörungen 4 (IHRN) für ein ruhiges Gewissen.

Blood Pressure Insights 5 Eine zum Patent angemeldete Technologie, die Ihnen täglich Informationen über Ihren Blutdruck liefert, direkt von Ihrem Handgelenk aus. Erhalten Sie geschätzte systolische und diastolische Messwerte und erfahren Sie, wie sich der Blutdruck auf Ihr Wohlbefinden und Ihre Leistungsfähigkeit auswirkt.

Hormonelle Insights für Frauen 6 WHOOP geht über herkömmliches Zyklus-Tracking hinaus und bietet wissenschaftlich fundierte Informationen und personalisierte Einblicke, wie hormonelle Schwankungen Erholung, Schlaf, Stress und Leistungsfähigkeit beeinflussen. Egal ob Sie Menstruation, Schwangerschaft oder Perimenopause durchlaufen WHOOP passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Update zur Schlafqualität: Erschließen Sie das Potenzial für bessere Nächte und bessere Tage. Der neu gestaltete Sleep Score bietet eine genauere Betrachtung der Schlafqualität, damit Mitglieder sich effektiver erholen und jeden Tag gestärkt starten können.

WHOOP Advanced Labs 7 Tragen Sie sich in die Warteliste für die nächste Evolution der personalisierten Gesundheit ein. Schon bald können Mitglieder über WHOOP Advanced Labs Termine für Bluttests vereinbaren und Arztberichte erhalten, die direkt in die WHOOP-App integriert werden. So entsteht ein umfassenderes Bild Ihrer Gesundheit und Sie erhalten konkrete Schritte zur Verbesserung.

Umfassendes Fitness-Tracking: Von täglichen Schritten und VO2 Max bis hin zur Muskelbelastung beim Krafttraining und über 145 unterstützten Aktivitäten Mitglieder können nun ihre Fitnessziele sowohl im Hinblick auf Leistung als auch auf langfristige Gesundheit optimieren.

NEU GESTALTETE HARDWARE FÜR PERFORMANCE UND PRÄZISION:

Präzisionssensoren. Kleineres Design. Mehr Power: WHOOP 5.0 und MG vereinen noch mehr Technologie in einem um sieben Prozent kleineren Formfaktor. Verbesserte Sensoren erfassen Daten 26-mal pro Sekunde, während ein neu gestalteter Prozessor eine zehnmal höhere Energieeffizienz bietet für tiefere Einblicke, ohne Einbußen bei Akkulaufzeit oder Komfort.

WHOOP 5.0 und MG vereinen noch mehr Technologie in einem um sieben Prozent kleineren Formfaktor. Verbesserte Sensoren erfassen Daten 26-mal pro Sekunde, während ein neu gestalteter Prozessor eine zehnmal höhere Energieeffizienz bietet für tiefere Einblicke, ohne Einbußen bei Akkulaufzeit oder Komfort. Akkulaufzeit von mehr als 14 Tagen. Neuer kabelloser PowerPack 8 Über 14 Tage Akkulaufzeit pro Ladung für WHOOP 5.0- und MG-Hardware. Mitglieder, die ihr Gerät zusammen mit dem neuen kabellosen Powerpack nutzen, haben jetzt Zugriff auf einen ganzen Monat Akkulaufzeit.

Über 14 Tage Akkulaufzeit pro Ladung für WHOOP 5.0- und MG-Hardware. Mitglieder, die ihr Gerät zusammen mit dem neuen kabellosen Powerpack nutzen, haben jetzt Zugriff auf einen ganzen Monat Akkulaufzeit. Hochwertige Accessoires: Runden Sie das Erlebnis mit einer neuen Reihe von WHOOP-Accessoires ab wie beispielsweise mit dem neuen LeatherLuxe, das aus echtem italienischen Leder gefertigt ist und unsere bisher hochwertigste Ästhetik und Stimmung bietet.

Runden Sie das Erlebnis mit einer neuen Reihe von WHOOP-Accessoires ab wie beispielsweise mit dem neuen LeatherLuxe, das aus echtem italienischen Leder gefertigt ist und unsere bisher hochwertigste Ästhetik und Stimmung bietet. 24/7 Tragbarkeit: WHOOP bleibt das einzige wirklich tragbare Wearable, das rund um die Uhr an verschiedenen Stellen des Körpers getragen werden kann. Angetrieben von WHOOP Body und AnyWear-Technologie lassen sich unsere technischen Kleidungsstücke nahtlos mit Ihrem Gerät integrieren und erfassen Daten mit unvergleichlicher Präzision unabhängig von Sportart, Lebensstil oder Bewegung.

WHOOP bleibt das einzige wirklich tragbare Wearable, das rund um die Uhr an verschiedenen Stellen des Körpers getragen werden kann. Angetrieben von WHOOP Body und AnyWear-Technologie lassen sich unsere technischen Kleidungsstücke nahtlos mit Ihrem Gerät integrieren und erfassen Daten mit unvergleichlicher Präzision unabhängig von Sportart, Lebensstil oder Bewegung. EKG in medizinischer Qualität: Die exklusiv auf WHOOP MG verfügbaren EKG-Messungen in medizinischer Qualität, die Sie ganz bequem von zu Hause aus durchführen können, erlauben es Ihnen, Ruhe zu bewahren. Legen Sie einfach Daumen und Zeigefinger auf die leitfähige EKG-Schließe, um in Sekundenschnelle eine präzise Messung in medizinischer Qualität zu erhalten.

WÄHLEN SIE IHR ERLEBNIS:

Um diese Innovationen noch zugänglicher zu machen, führt WHOOP außerdem drei neue Mitgliedsstufen ein. Diese Stufen ermöglichen es WHOOP-Mitgliedern, das Hardware-Gerät, die Funktionen und den Preis zu wählen, die für sie am sinnvollsten sind:

WHOOP One: Professionelle Fitness-Insights zu unserem besten Preis von 199 USD pro Jahr

Professionelle Fitness-Insights zu unserem besten Preis von 199 USD pro Jahr WHOOP Peak: Erweiterte Einblicke in Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit, die Ihnen dabei helfen, Ihre Bestform auf lange Sicht zu erhalten. Preis: 239 USD pro Jahr

Erweiterte Einblicke in Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit, die Ihnen dabei helfen, Ihre Bestform auf lange Sicht zu erhalten. Preis: 239 USD pro Jahr WHOOP Life: Das leistungsstärkste WHOOP aller Zeiten, das Einblicke in Gesundheit und Leistung auf medizinischem Niveau bietet. Preis: 359 USD pro Jahr

Die weltweiten Preise finden Sie in nachfolgender Tabelle.

"WHOOP ist ein großartiges Tool. Es ist wie ein Arzt am Handgelenk", sagte Cristiano Ronaldo, Profi-Fußballer, globaler Markenbotschafter für WHOOP und Investor. "Das Tool erlaubt es mir, mein Verhalten auf einfache Weise zu überwachen und zeigt mir, dass es sich lohnt, konsequent zu sein und die eigene Gesundheit zur Priorität zu machen. Ich bin hocherfreut, Teil dieses Unternehmens und des Launch von WHOOP 5.0 und MG zu sein."

WHOOP 5.0 und MG sind ab sofort erhältlich auf WHOOP.com.

Weltweite Preise

WÄHRUNG ONE PEAK LIFE USD 199 239 359 CAD 259 349 529 EUR 199 264 399 GBP 169 229 349 AUD 299 419 629 NZD 359 489 739 AED 699 919 1379 SAR 799 1029 1549 QAR 699 879 1319

Über WHOOP

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistungsfähigkeit, bietet einen tragbaren Gesundheits- und Fitness-Coach, der Menschen dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen. Die WHOOP-Mitgliedschaft umfasst erstklassige tragbare Technologie, umsetzbares Feedback sowie Empfehlungen in den Bereichen Erholung, Schlaf, Training und Gesundheit. WHOOP 5.0 und WHOOP MG bieten bahnbrechende Innovationen im Gesundheitsbereich, darunter Funktionen zur Herz-Kreislauf-Gesundheit, Healthspan zur Ermittlung von Pace of Aging und WHOOP Age der Mitglieder sowie erstmals verfügbare Blood Pressure Insights über ein tragbares Gerät. WHOOP ist der ideale Gesundheitsbegleiter für alle, die ihre Gesundheit und Leistung optimieren möchten. Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Boston und über 400 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingeworben. WHOOP ist in 56 Märkten weltweit erhältlich. Die WHOOP-App ist in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch (Lateinamerika) verfügbar. WHOOP kann in den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien über Amazon erworben werden, ebenso wie bei Best Buy (USA), Dick's Sporting Goods (USA), Flipkart (Indien), Virgin Megastore (GCC) und weiteren Händlern.

Um mehr zu erfahren oder einen kostenlosen einmonatigen Test zu starten, besuchen Sie whoop.com und folgen Sie WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

_________________________________ 1 Diese Funktion ist für Benutzer unter 18 Jahren nicht verfügbar. 2 Diese Funktion ist nicht für Benutzer mit bekannten Herzrhythmusstörungen (außer Vorhofflimmern) oder für Benutzer unter 22 Jahren geeignet. Sie wird nicht für Benutzer mit einem Herzschrittmacher, ICDs oder anderen implantierten elektronischen Geräten empfohlen. Dies ist eine medizinisch regulierte Funktion und ist derzeit nicht in allen Regionen verfügbar. 3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33516402/ 4 Diese Funktion ist nicht für Benutzer mit bekanntem Vorhofflimmern oder für Benutzer unter 22 Jahren geeignet. Dies ist eine medizinisch regulierte Funktion und ist derzeit nicht in allen Regionen verfügbar. 5 Blood Pressure Monitor ist kein medizinisches Gerät und kann keine medizinischen Zustände diagnostizieren oder behandeln. Es stellt keine medizinische Beratung dar. Wenden Sie sich bei gesundheitlichen Problemen immer an Ihren Arzt, und verzögern oder verändern Sie niemals die medizinische Versorgung auf der Grundlage dieser Informationen. 6 Menstrual Cycle Insights sollte nicht zur Empfängnisverhütung oder Überwachung der Fruchtbarkeit verwendet werden. Die Indikatoren für die ovulatorische Phase sind nur Schätzungen. Menstrual Cycle Insights ist kein medizinisches Gerät und kann keine medizinischen Zustände diagnostizieren oder behandeln. Es stellt keine medizinische Beratung dar. Wenden Sie sich bei gesundheitlichen Problemen immer an Ihren Arzt, und verzögern oder verändern Sie niemals die medizinische Versorgung auf der Grundlage dieser Informationen. 7 Nur USA zum Launchzeitpunkt. 8 Wireless PowerPack wird mit Peak- und Life-Mitgliedschaften angeboten. Wired Akkupack ist mit One verfügbar.

