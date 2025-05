Bank of England - Zweite Zinssenkung dieses Jahr

Werbung







Die britische Zentralbank Bank of England (BoE) senkt den Leitzins in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal. Die geldpolitische Entscheidung wird per Mehrheitsentscheid unter neun Zentralbankerinnen und Bankern gefällt. Der Zinsentscheid fiel dieses Mal mit fünf Stimmen für und vier Stimmen gegen eine Senkung sehr knapp aus. Die beschlossene Zinssenkung um 25 Basispunkte senkt damit den aktuellen Leitzins auf 4,25 Prozent. Die BoE hat den Leitzins seit August drei Mal gesenkt, zuletzt im Februar während sie ihn im März unverändert ließ. Ausschlaggebend für die neue Senkung könnten vor allem die schwachen Wachstumsaussichten durch den globalen Handelskonflikt sein. Zwei der Abweichler sprachen sich für eine Senkung um 50 Basispunkte aus, während die anderen 2 Gegenstimmen sich dafür aussprachen, keine Veränderung vorzunehmen. Die Zinssenkung erfolgte wenige Stunden vor Bekanntgabe des Handelsdeals zwischen Großbritannien und den USA. Der Inflationsdruck ging in den letzten Monaten in Großbritannien weiter zurück, sodass die BoE davon ausgeht, dass die Zielmarke von 2 Prozent binnen neun Monaten erreicht werden wird.









