© Foto: AXINO Capital

Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, sieht in der aktuellen Marktnervosität weit mehr als bloße Trump-Turbulenzen. Für ihn steht das Weltfinanzsystem an einem historischen Wendepunkt. Die USA seien mit über 122 Prozent Staatsverschuldung massiv überlastet, während Länder wie China, Russland und Indien zunehmend Gold statt US-Dollar bevorzugen - teils sogar in Ölgeschäften mit direkter Yuan-Konvertierung. "Wer das Gold hat, macht die Regeln", zitiert Willhöft Donald Trump - und verweist auf einen schleichenden monetären Machtwechsel. Auch US-Finanzminister Scott Bessent ist überzeugter Goldinvestor und hat laut Willhöft bereits signalisiert, die US-Goldreserven bilanziell neu zu denken. …