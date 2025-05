Die Kfz-Versicherung bleibt in Bewegung: Nach einer aktiven Wechselsaison sind auch für 2026 Preisanpassungen wahrscheinlich. Versicherungsmakler müssen sich wieder auf wechselwillige Kunden einstellen. Eine regelmäßige Überprüfung der Verträge gehört für sie sowieso zum Geschäft. Die große Aufregung rund um das alljährliche Wechselgeschäft in der Kfz-Versicherung, die in der Saison 2024/2025 vor allem von spürbaren Prämienerhöhungen angefacht wurde, ebbt erfahrungsgemäß im Verlauf des Jahres ab. ...

