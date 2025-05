Die Aktie von Palantir Technologies sorgt erneut für Gesprächsstoff an den Märkten. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier auf Jahressicht deutlich im Plus - über 550?% Kursgewinn seit Anfang 2024 sprechen eine klare Sprache. Neue Partnerschaften, starke Quartalszahlen - und gleichzeitig Zweifel an der Bewertung machen Palantir zu einem der spannendsten Tech-Titel dieser Börsensaison.Beeindruckende Performance Seit Jahresbeginn 2024 hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...