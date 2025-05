München (ots) -ardmediathek.deARD SommerKino: Enkel für Fortgeschrittene (ARD Degeto Film)Komödie, Deutschland 2023 (102 Min.)Ab 13. Juni 2025 | für 30 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 16. Juni 2025 | 20:15 Uhr | Das ErsteKarin (Maren Kroymann) kehrt nach ihrem Jahr als Granny-Nanny in Neuseeland beschwingt nach Hause zurück und muss feststellen: Ihr Gatte Harald (Günther Maria Halmer) hat ihre Abwesenheit nicht alleine überbrückt. Ausgerechnet die Nachbarin Sigrid (Imogen Kogge) umsorgt den Strohwitwer. Rein platonisch. Pikiert zieht Karin zu ihrem grantigen Freund Gerhard (Heiner Lauterbach). Ein neues Abenteuer muss zur Ablenkung her - gelegen kommt da der Hilferuf von Philippas (Barbara Sukowa) hochschwangerer Tochter Annika (Marie Burchard), die für ihren Schülerladen händeringend eine Vertretung sucht. Karin, Philippa und Gerhard legen sofort los. Dass einen Streich spielen jetzt "pranken" heißt, ist dabei nicht das einzige Learning für die lebenserfahrenen Betreuer."Enkel für Fortgeschrittene" ist die Fortsetzung des Kinoerfolgs "Enkel für Anfänger". Der Film bildet den Auftakt zum ARD SommerKino 2025.ARD SommerKino: Die einfachen Dinge (ARD Degeto Film)Spielfilm, Frankreich 2023 (92 Min.)Ab 23. Juni 2025 | für 30 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 23. Juni 2025 | 20:15 Uhr | Das ErsteFür die einfachen Dinge des Lebens fehlt dem Tech-Pionier, Medienstar und Lebemann Vincent (Lambert Wilson) die Zeit. Als der Workaholic mit einer Autopanne in den Alpen liegen bleibt, findet Vincent bei dem wortkargen Bergbauern Pierre (Grégory Gadebois) für ein paar Stunden etwas, das er seit Langem vermisst: Ruhe!Nach der Rückkehr in sein selbst gebautes Turbo-Hamsterrad erleidet Vincent eine schwere Panikattacke. Um sich zu erholen, bittet er Pierre um Unterkunft. Obwohl ihn der rastlose Städter nervt, willigt der Einsiedler ein - und das hat für beide überraschende Folgen.ARD SommerKino: Was man von hier aus sehen kann (ARD Degeto Film)Spielfilm, Deutschland 2022 (100 Min.)Ab 26. Juni 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 30. Juni 2025 | 20:15 Uhr | Das ErsteDie achtjährige Luise (Ava Petsch) und ihre Oma Selma (Corinna Harfouch) sind in ihrem Dorf im Westerwald für ihre Eigentümlichkeiten bekannt. Wenn die zuweilen verhuschte Enkelin etwas erzählt, an das sie selbst nicht glaubt, fällt etwas herunter. Und wenn ihrer Oma im Traum ein Okapi erscheint, dann, daran gibt es im Dorf keinen Zweifel, geschieht ein Unglück! Als der Seherin der freundlich dreinschauende Paarhufer erscheint, kommt es tatsächlich zu einem Ereignis, das ihrer Enkelin bis ins Erwachsenenalter nachgeht. Erst als die inzwischen 22-jährige Luise (Luna Wedler) den buddhistischen Mönch Frederick (Benjamin Radjaipour) kennenlernt, beginnt sie, sich neu auf das Leben einzulassen.Regisseur Aron Lehmann verfilmte den Bestsellerroman von Mariana Leky, in dem Mystisches und Alltägliches keine Gegensätze bilden.Weltspiegel-Doku: Dänemark - Härte statt Hygge (NDR)Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 1. Juni 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 16. Juni 2025 | 23:45 Uhr | Das ErsteWer an Dänemark denkt, der denkt an Hygge: das gemütliche dänische Lebensgefühl. Das lockt viele Menschen ins Land. Doch die Hygge endet schnell, wenn es um Geflüchtete geht. Seit Jahren ist unser nördliches Nachbarland für seine strenge Asyl- und Migrationspolitik, aber auch für fordernde Integration bekannt. Was genau machen die Dänen anders und warum? "Oft wird Dänemark in Deutschland als positives Beispiel genannt", erklären die ARD-Korrespondenten Julia Wäschenbach und Christian Blenker. "Aber taugt Dänemark wirklich als Vorbild in der Migrationsdebatte? Und ist die Situation überhaupt vergleichbar?"Y-Kollektiv (BR/SWR/HR/Radio Bremen/WDR)Reportagen, Deutschland 2025 (20-45 Min.)Immer montags | für 24 Monate | in der ARD MediathekAb 2. Juni 2025: Gefährlicher Kult um Hallu-Honig (BR)Es sieht atemberaubend gefährlich aus: An den steilen Felswänden Nepals erntet das Volk der Gurung den "Mad Honey" der Kliffbiene - ein Ritual, das immer mehr Influencer und Sinnsucher aus dem Westen anzieht. Denn der Honig hat eine halluzinogene Wirkung, ähnlich wie LSD. Auch in Deutschland ist er gefragt: Online-Shops und Cafés verkaufen ihn legal. Als Lebensmittel liegt er in einer rechtlichen Grauzone. Uber die gefährlichen Nebenwirkungen wissen allerdings viele wenig.Ab 10. Juni 2025: Vom Zwang gesund zu essen (AT) (HR/Radio Bremen)Gesund essen ist ein Mega-Trend auf Instagram und TikTok. Aber wie sieht es auf der Schattenseite dieses Ernährungs-Hypes aus? Reporterin Katja Döhne taucht ein in eine Welt, in der gesund zu essen eine regelrechte Religion geworden ist. Und die absurden, manchmal auch gefährlichen Tipps von Influencern treiben viele junge Menschen in eine Essstörung. Wann macht gesund essen krank?Ab 23. Juni 2025: Le Rosey - Die teuerste Schule der Welt (WDR)Reporter Tim Schreder blickt exklusiv in die abgeschottete Welt von "Le Rosey", der teuersten Schule der Welt. König Juan Carlos von Spanien, Prinz Edward oder die Kinder der Rothschilds besuchten das Luxus-Internat am Genfer See. Wie werden die zukünftigen Eliten in Le Rosey ausgebildet? Was macht der Erwartungs- und Erfolgsdruck der Eltern mit den Millionärssprösslingen? Und sind solche Eliteschulen für die Gesellschaft gerecht?Ab 30. Juni 2025: Stormchaser (WDR)Reporter Johannes Musial begleitet sogenannte Stormchaser, Sturmjäger, die versuchen, einem Tornado möglichst nahe zu kommen. Diese Touren in Tornadogebiete sind ein gefährliches Abenteuer, das auch Deutsche buchen können. Der Film erzählt von der Suche nach spektakulären Bildern, aber auch von Adrenalinkick, Katastrophentourismus und Klimawandel.Money Maker: Clym - Geld mit Gaming (SWR)Dokumentation, Deutschland 2025 (30 Min.)Ab 4. Juni 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekSein ehemaliges Hobby hat ihn reich gemacht! Der 30-jährige Gamer Clym alias Patrick DeRijk entwickelt mit seiner Firma Cyberwave Computerspiele made in Germany. Nebenbei verdient er als Streamer oft fünfstellige Summen im Monat. Bekannt geworden durch Minecraft-Streams und das Format "Bau die Burg" bei Twitch und YouTube, veröffentlichte er 2021 sein erstes Computerspiel, das Puzzle-Adventure "Hourglass". Jetzt brachte eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung seines neuen Cozy-Survival-Game "Solarpunk" das Zehnfache der angepeilten Summe ein - und sprengte alle Erwartungen. "Money Maker" erzählt die außergewöhnliche Entwicklung des jungen Unternehmers aus Nordrhein-Westfalen und bietet spannende Einblicke in die Welt der Computerspiele.China und Wir (BR/RBB/SWR)Dokumentation, Deutschland 2025 (2 x 30 Min.)Ab 5. Juni 2025 in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 10. und 12. Juni 2025 | 21:45 Uhr | Das ErsteEin investigativer, aktueller Blick auf die deutsch-chinesischen Beziehungen: Wie sehr ist Deutschland wirtschaftlich abhängig von China? Was bedeutet dies für die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik? Zusammen mit SWR-Recherche werfen die beiden ARD-Politikmagazine "Kontraste" und "report München" einen investigativen Rundumblick auf China: Auf die Wirtschaft, die Weltpolitik und die Beziehungen im Großen wie auf der lokalen Ebene. Sie recherchieren, wie China die Fäden zieht und Netzwerke in Deutschland pflegt. Sie zeigen aber auch, wie China es innerhalb weniger Jahrzehnte schaffte, von einem Entwicklungsland zu einem Hightech-Standort aufzusteigen. Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen einer globalen Macht, die mit den USA um die dominierende Rolle in der Welt streitet und schon längst auch eine sicherheitspolitische Herausforderung für die Bundesrepublik darstellt? Hochkarätige Interviewpartner in Deutschland und Europa, den USA und natürlich auch in China stellen sich den Fragen des Teams.Beautiful Boy (MDR)Spielfilm, USA 2018 (105 Min.)Ab 6. Juni 2025 | für 30 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 5. Juni 2025 | 00:25 Uhr | MDR FernsehenDavid Sheff (Steve Carell) ist verzweifelt, als er erkennt: Sein Sohn Nic (Timothée Chalamet), mit dem ihn immer etwas Besonderes verband, ist unbemerkt in die Drogensucht abgeglitten. David versucht alles, um ihn zu retten und tatsächlich gelingt es ihm, Nic zu einem Entzug zu bewegen. Doch dann verschwindet sein Sohn plötzlich. Ein Teufelskreis aus Drogenentzug, Hoffnung sowie katastrophalen Rückfällen und Vertrauensbrüchen folgt, der alle an die Grenzen ihrer Möglichkeiten bringt. Hollywoodstar Timothée Chalamet wurde 2019 für seine grandiose Darstellung für einen Golden Globe nominiert.Wie wir künftig Kinder bekommen - Sex and the Scientists (BR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.)Ab 11. Juni 2025 | für 5 Jahre | in der ARD MediathekDer Traum von Kindern und Familie könnte sehr bald für alle greifbar werden. Weil wir immer mehr über die Entstehung des Lebens wissen, sind revolutionäre neue Techniken möglich. Sie könnten in absehbarer Zukunft die Fortpflanzung vom Sex trennen, das Heranwachsen von Kindern vom Mutterleib, die Familie von der Vorstellung von Vater-Mutter-Kind. Ist das der Beginn einer dystopischen Zukunft - oder eher das Ende überkommener Vorstellungen von Geschlechterrollen, Familie und der Benachteiligung der Frau? Die Wissensserie diskutiert diese brisanten Fragen - und rollt zugleich einen Cold Case der Wissenschafts-Geschichte wieder auf: Wurde das Rätsel um die Struktur der DNA nur gelöst, weil männliche Widersacher die Forschungsergebnisse der Biochemikerin Rosalind Franklin gestohlen haben?Ikeas Erzfeind Nr. 1 - Geschäfte auf Russisch (SWR)Doku-Reihe, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.)Ab 24. Juni 2025 | für 3 Monate | in der ARD MediathekWer ist IKEAs Erzfeind und warum? Dieser Frage will der Film auf den Grund gehen. Erzählt wird die Geschichte von Konstantin Ponomarev, der vielleicht Opfer seiner eigenen Gier wurde oder nicht mit der Illoyalität seines Vaterlandes gerechnet hat, als er sich mit Ikea, einem westlichen Großkonzern, anlegte.Shootingstars (NDR)Dokumentation (45 Min.)Ab 28. Juni 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 2. Juli 2025 | 23:15 Uhr | Das ErsteKurz vor Beginn der UEFA Women's EURO 2025 in der Schweiz geben die DFB-Nationalspielerinnen Jule Brand, Giulia Gwinn und Sjoeke Nüsken exklusive Einblicke in ihr Leben als Profisportlerinnen: Mit "Sportschau"-Reporterin Inka Blumensaat sprechen die neuen Shootingstars in dieser ARD-Dokumentation über einen geheim gehaltenen Vereinswechsel, persönliche Rückschläge, die Wichtigkeit von Beziehungen und Freundschaften - aber auch, wie sie mit ihrer gestiegenen Popularität und dem höheren Druck umgehen.Weltspiegel-Doku: Wer rettet Mallorca? (HR)Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 29. Juni 2025 | für 5 Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: im Juli 2025 | Das ErsteKann man eine Insel kaputt lieben? Mallorca droht das tatsächlich, fürchtet Spanien-Korrespondent Sebastian Kisters. Mit Protesten wie "Euer Luxus ist unser Elend" fordern Bürgerinitiativen in Palma die Touristen auf, diesen Sommer zu Hause zu bleiben - und meinen auch die mehr als vier Millionen Deutschen, die jedes Jahr anreisen.Verrückt, denkt Sebastian Kisters. Noch 2020, während der Corona-Pandemie, sagten ihm Einheimische, ohne Touristen würde Mallorca sterben. Jetzt sind es wieder zu viele.Über mehrere Monate hat Sebastian Kisters auf Mallorca recherchiert und gelernt: Vom Wasserverbrauch bis zu explodierenden Mieten - ausgerechnet die Luxus-Urlauber schaden der Insel mehr als der oft verpönte Ballermann-Tourist. Egal aber, ob "Bierkönig" oder Finca: Wer die Insel retten will, muss der Mallorca-Liebe Grenzen setzen.ardmediathek.de