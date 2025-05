Gelsenkirchen (ots) -Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) (https://www.nrz.de/politik/article408882216/patrick-schnieder-ehefrau-bruder-bahn-infos-im-steckbrief.html) betont, dass bei der Sanierung der Verkehrsinfrastruktur Eile geboten ist. Eine klare Festlegung auf bestimmte Verkehrsträger, Projekte oder Bundesländer vermied der Minister, der per Videoschalte zum NRW-Mobilitätskongress in Gelsenkirchen zugeschaltet war. Er werde am vor neun Jahren verabschiedeten Bundesverkehrswegeplan festhalten, aber Einzelmaßnahmen neu bewerten.Schnieder bekannte sich zudem erneut zur Fortschreibung des Deutschlandtickets, betonte aber: "Wir brauchen einen Mechanismus, der festlegt, wie die Mittel verteilt werden. Bis Oktober brauchen wir dazu eine gesetzliche Festlegung der Umsetzungsschritte, damit es auch in 2026 gesichert ist."VRR-Vorstandssprecher Oliver Wittke sprach sich im Interview mit der NRZ für möglichst an einen Index gekoppelte automatische und frühzeitige Preisschritte beim Deutschlandticket aus.https://www.nrz.de/niederrhein/article408905098/neuer-bundesverkehrsminister-nrw-und-vrr-begruessen-ernennung.html (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nrz.de%2Fniederrhein%2Farticle408905098%2Fneuer-bundesverkehrsminister-nrw-und-vrr-begruessen-ernennung.html&data=05%7C02%7CNRW_Agenturverteiler%40funkemedien.de%7C483c56414bce40806a1108dd880145b6%7C23db520766134b9987ed0998fcf9e578%7C0%7C0%7C638816261220102427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=5pIB4yOl40rfVKdj4hA9P%2Bw1hW7HpRj8NXV8cr2PxEo%3D&reserved=0)Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6520zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58972/6029731