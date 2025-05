Cognite, ein Weltmarktführer im Bereich industrielle KI, gab heute die Ernennung von Torgrim Aas, Jan Eivind Danielsen und Thorkild Stray als Mitglieder des ersten Jahrgangs der Cognite Fellows bekannt. Diese richtungsweisende Initiative unterstreicht das immer größere Engagement von Cognite, Kunden durch modernste industrielle Daten- und KI-Lösungen zu unterstützen und dabei gleichzeitig fundiertes Know-how und Kompetenzen aufzubauen.

Diese herausragenden Persönlichkeiten gehören zu den Vorreitern in den Bereichen industrielle Daten und KI-Innovation. Sie treiben die Energiewende voran und engagieren sich auf globaler Ebene für eine verantwortungsvolle, skalierbare Industrialisierung Bereiche, in denen Cognite einen kontinuierlich steigenden Bedarf beobachtet und seinem wachsenden Kundenstamm zu messbaren Ergebnissen verhilft. Mit der Einrichtung des Cognite Fellows Program wird die kontinuierliche Investition des Unternehmens in Top-Talente und sein Engagement für die Förderung einer dynamischen Expertengemeinschaft unterstrichen, von der Kunden und Partner direkt profitieren.

Der Gründer von Cognite, Dr. John Markus Lervik, betonte den bedeutenden Beitrag der Cognite Fellows: "Unsere ersten drei Cognite Fellows haben einen enormen Einfluss auf den Erfolg unserer Kunden gehabt und sind für die Wettbewerbsfähigkeit von Cognite von zentraler Bedeutung. Ihre Arbeit führte durch Produktionssteigerungen, geringere Ausfallzeiten und verbesserte Skalierbarkeit zu einem direkten Mehrwert für unsere Kunden. Innovation mit modernsten Technologien, angetrieben von Innovationen, die in der industriellen Praxis von Bedeutung sind, ist unsere Berufung, und unser erste Jahrgang konnte diese Anforderungen mit Bravour erfüllen und sogar noch übertreffen."

Das Cognite Fellows Program zeichnet Personen aus, die mehr als nur fundiertes Fachwissen mitbringen: Es würdigt ihren persönlichen Einfluss und ihren Gesamtbeitrag, den sie für das Unternehmen und dessen Mission leisten. Potenzielle Fellows werden von Kollegen nominiert. Die Bewertung erfolgt dann nach den Kriterien fundiertes technologisches Verständnis, kreative Problemlösungskompetenz, innovatives Denken und technische Leadership bei der Führung und Betreuung von Teams und Kunden. Cognite Fellows müssen ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, zukünftige Trends zu antizipieren und wirkungsvolle Lösungen zu entwickeln. Außerdem müssen sie die Werte von Cognite verkörpern und innerhalb des Unternehmens hohes Ansehen genießen.

Torgrim Aas vereint fundierte Branchenkenntnisse mit Fachwissen im Bereich industrieller Edge-to-Cloud-Daten. Er hat die anspruchsvollsten Kundenprojekte von Cognite geleitet und sich dabei durch außergewöhnliche technische Kompetenz und Kreativität ausgezeichnet, was sich in messbaren Geschäftsergebnissen widergespiegelt hat.

Jan Eivind Danielsen zeichnet sich durch ein einzigartiges Verständnis der industriellen Wertschöpfungskette aus, angefangen bei Kapitalprojekten bis hin zum operativen Geschäft. Außerdem war er stets ein Vordenker, der den Einsatz von Cognite-Technologien auf die gesamte industrielle Wertschöpfungskette ausgeweitet und damit einen neuen Branchenstandard etabliert hat.

Thorkild Stray bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung mit, die er in einer Vielzahl von großen, verteilten Echtzeit-Softwaresystemen in der assetintensiven Industrie gesammelt hat. Er zeichnet sich durch eine einzigartige Tatkraft aus, mit der er diese Systeme auch in unternehmenskritischen Umgebungen erfolgreich zum Laufen bringt, und versteht es, Kollegen und Kunden zu inspirieren und zu fördern.

"ARC gratuliert Cognite, dem schnellstwachsenden Anbieter einer Cloud-nativen Plattform für Industriedaten, zur Einführung des Cognite Fellows Program", erklärte Janice Abel, Principal Analyst bei ARC Advisory Group.

Die Einführung der Cognite Fellows markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, der seine starke Dynamik, sein Engagement für Innovation und seinen unerschütterlichen Fokus auf die Bereitstellung transformativer Werte für seine Kunden und Partner auf der ganzen Welt widerspiegelt.

