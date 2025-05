Der Bitcoin hat am Donnerstag die 100.000 Dollar zurückerobert und notiert damit erstmals seit Anfang Februar wieder über der psychologisch wichtigen Marke. Der Abstand auf das Rekordhoch von Mitte Januar ist dadurch auf weniger als zehn Prozent geschrumpft. DER AKTIONÄR erklärt, was derzeit für Rückenwind sorgt.Der Sprung zurück über die 100.000er-Marke am Donnerstagabend markiert den vorläufigen Höhepunkt einer beachtlichen Erholungsrally, der der Bitcoin in den vergangenen Wochen auf die Kurstafel ...

