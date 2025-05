EQS-News: IuteCredit Finance S.à r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Rechtssache

Iute Group Stellungnahme zur EFSA-Warnung und regulatorischen Überprüfung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots - Vorsorgliche Maßnahmen von EFSA und Nasdaq Tallinn



Tallinn, Estland, 8. Mai 2025. Die Iute Group, eine führende europäische Finanzgruppe, geht unverändert davon aus, dass das Bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 in Kürze abgeschlossen wird. Zuvor hatten die estnische Finanzaufsichtsbehörde (EFSA) und die Nasdaq Tallinn Stock Exchange im Rahmen einer Standardüberprüfung gemäß der geltenden Prospektverordnung Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet. Die EFSA hat eine öffentliche Warnung bezüglich der Iute Group AS herausgegeben, während die Nasdaq Tallinn die bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der IuteCredit Finance S.à r.l. unter Beobachtung gestellt hat. Diese Schritte zielen darauf ab, einen gründlichen Prüfungsprozess zu unterstützen und die Einhaltung aller relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. IuteCredit Finance S.à r.l. ist der festen Überzeugung, dass es sich bei der Aufforderung zum Bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebot nicht um ein öffentliches Angebot im Sinne der Prospektverordnung handelt. Das Unternehmen hat seine Rechtsauffassung vorgelegt und arbeitet weiterhin umfassend und transparent sowohl mit der EFSA als auch mit der Nasdaq Tallinn zusammen.



Tarmo Sild, CEO der Iute Group: "Wir schätzen die Rolle der zuständigen Behörden und sind zuversichtlich, dass die Angelegenheit in Kürze geklärt sein wird. Mit dem heutigen Tag ist eine der Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot der EUR-Anleihe 2025/2030 erfüllt, da Investoren, die mehr als EUR 75 Mio. der ausstehenden EUR-Anleihen 2021/2026 repräsentieren, ihre Bereitschaft zum Umtausch oder Rückverkauf ihrer EUR-Anleihen 2021/2026 erklärt haben. Folglich erwarten wir nun die Genehmigung des Prospekts für unsere EUR-Anleihe 2025/2030 durch die zuständige Behörde. Wir sind entschlossen, alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und bei jedem Schritt im besten Interesse unserer Anleger zu handeln." Alle Informationen über das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für die EUR-Anleihe 2021/2026 sind auffindbar unter: https://iute.com/investor/bonds/ .



Kontakt: Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)

E-Mail: investor@iute.com

Telefon: +372 622 9177



Über die Iute Group: Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.



