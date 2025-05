DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, Teil von Alex Group Investment, gibt die Erweiterung seiner Flotte um zwei Flugzeuge des Typs Legacy 650 bekannt.

Diese Flugzeuge verfügen über geräumige Kabinen, die ein Höchstmaß an Komfort und Privatsphäre bieten und sich daher ideal für Geschäfts- und Privatreisen eignen. Mit ihrer beeindruckenden Reichweite können sie nonstop von London nach New York, von Paris nach Dubai oder sogar von Sydney nach Singapur fliegen. So können Kundinnen und Kunden auch lange Strecken entspannt zurücklegen.

Die Legacy 650 verfügen zudem über einen der größten Gepäckräume ihrer Klasse und bieten Platz für bis zu 20 Koffer. Das macht sie zur perfekten Wahl für Kundinnen und Kunden, die viel Platz für ihr Gepäck benötigen und gleichzeitig bequem und komfortabel reisen möchten.

Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorsitzender von Alex Group Investment, sagt: "Die Erweiterung unserer Flotte um diese beiden Flugzeuge ist ein aufregender Meilenstein für Falcon. Im Rahmen unseres kontinuierlichen Wachstums sind wir bestrebt, die besten Dienstleistungen auf dem Gebiet der privaten Luftfahrt zu bieten. Unser Ziel ist es, mehr als nur Flüge zu vermitteln. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden einen individuellen Service bieten, der ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit einer großen Auswahl an Flugzeugen sorgen wir dafür, dass jede Reise komfortabel, effizient und zu einem unvergesslichen Erlebnis wird."

Weitere Informationen zur Flotte von Falcon finden Sie unter Falcon Luxe | Unsere Flotte - Falcon

Über Falcon

Falcon ist ein erstklassiger Anbieter von Luftfahrt-Dienstleistungen und bietet alles aus einer Hand. Mit Falcon Luxe bieten wir eine Flotte moderner Privatjets, die weltweit für Charterflüge zur Verfügung stehen und Komfort und Privatsphäre auf jeder Reise garantieren. Falcon Elite verfügt über einen exklusiven Private Jet Terminal (FBO), der Ihnen schon vor dem Boarding einen erstklassigen Service und ein unvergessliches Erlebnis bietet. Falcon Technic bietet rund um die Uhr Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) nicht nur für die eigene Flotte, sondern auch für Flugzeuge anderer Hersteller, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist Falcon Flight Support bestrebt, Ihnen von Anfang bis Ende eine reibungslose Reise mit persönlicher Betreuung zu ermöglichen. Falcon erfüllt alle Ihre Bedürfnisse rund ums Fliegen aus einer Hand.

Erfahren Sie mehr auf flyfalcon.com, Instagramund LinkedIn.

