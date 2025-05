Anzeige / Werbung

AMD Aktie: Starke Zahlen und KI unter der Lupe. Kommt jetzt der Turnaround?

Advanced Micro Devices, besser bekannt als AMD, wurde im Jahr 1969 in Kalifornien gegründet und trat an, um leistungsfähige Halbleiterlösungen zu entwickeln - zu einer Zeit, als die Computerindustrie noch in den Kinderschuhen steckte. Anfangs stand AMD vor der übermächtigen Konkurrenz von Intel, doch das Unternehmen bewies Ausdauer, technisches Know-how und den Mut zur Innovation. Über die Jahrzehnte hinweg wandelte sich AMD von einem kleinen Herausforderer zum ernstzunehmenden Technologieriesen.

Die Aussichten für AMD sind auch für die Zukunft vielversprechend. Der globale Bedarf an KI-Chips, energieeffizienter Rechenleistung und flexiblen Architekturen wächst rasant. AMD investiert massiv in Forschung, Fertigungspartnerschaften und Softwareentwicklung, um künftig nicht nur mitzuhalten, sondern die Standards im KI-Zeitalter mitzuprägen. Die aktuellen Quartalszahlen mit zweistelligen Wachstumsraten in allen Segmenten geben der Firma Recht. Zieht auch der Aktienkurs weiter an?

Dies betrachten wir heute wieder im zweiten Teil des Videos mit Freestoxx-Tool.

