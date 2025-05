Paris (ots/PRNewswire) -VinFast gibt die Unterzeichnung eines Händlervertrags mit ASTRADA SIMVA, seinem ersten offiziellen Handelspartner in Frankreich, und der Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG, seinem zweiten Händler in Deutschland, bekannt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in VinFasts Strategie, das Vertriebsmodell über Händler zu beschleunigen und gleichzeitig das starke Engagement des Unternehmens für die grüne Wende in Europa zu bekräftigen.Als erster offizieller VinFast-Händler in Frankreich wird ASTRADA SIMVA einen VinFast-Showroom in Aix-en-Provence betreiben. Der Showroom soll voraussichtlich ab Juni 2025 in Betrieb gehen.In Deutschland wird die Schachtschneider Automobile GmbH & Co. KG drei autorisierte VinFast-Ausstellungsräume eröffnen. Zuvor hatte VinFast bereits eine Kooperationsvereinbarung mit dem Autohaus Hübsch unterzeichnet und zwei Ausstellungsräume eröffnet, die ein umfassendes Kundenerlebnis bieten.In allen VinFast-Showrooms von ASTRADA SIMVA und Schachtschneider Automobile können europäische Verbraucher den VinFast VF 6 (B-Segment) und den VinFast VF 8 (D-Segment) erkunden, Probe fahren und erwerben. Sie haben außerdem Zugang zu Kundendienst, Garantie und Originalersatzteilen.VinFast ist bestrebt, seinen autorisierten Händlern durch umfassende Personalschulungen eine maximale Unterstützung zu bieten und den Mitarbeitenden fundierte Produktkenntnisse sowie Kenntnisse über Wartungs- und Reparaturverfahren zu vermitteln.Die Zusammenarbeit mit renommierten europäischen Händlern ist Teil der VinFast-Strategie zum Ausbau eines globalen Händlernetzes. Ziel dieser Strategie ist nicht nur die Optimierung der Betriebseffizienz und die Steigerung der Markenreichweite, sondern auch die schnelle Reaktion auf die steigenden Kundenanforderungen.Renzo Schachtschneider, Geschäftsführer und Inhaber Schachtschneider Automobile: "Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit VinFast und stehen mit der vietnamesischen Marke auf der Seite der globalen grünen Revolution. Wir sind vom Potenzial von Elektrofahrzeugen und den Aussichten von VinFast auf dem europäischen Markt überzeugt und möchten einen wertvollen Beitrag leisten, um eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zu erreichen und den Verbrauchern führende Produkte und Dienstleistungen anzubieten."Chris Durand, Geschäftsführer ASTRADA SIMVA: "Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit VinFast, einer innovativen und schnell wachsenden Elektroautomarke. Die Einführung der Modelle VF 6 und VF 8 in Aix-en-Provence bietet uns eine großartige Gelegenheit, unser Angebot zu erweitern und unseren Kunden attraktive neue Möglichkeiten zu bieten. Die Einführung stilvoller, leiser und emissionsfreier Fahrzeuge wird das Leben in einer Region bereichern, die für ihre harmonische Verbindung von Tradition und Moderne bekannt ist."Thuy Le, Vorsitzende von VinFast: "Durch die Partnerschaft mit ASTRADA SIMVA und der Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG unternimmt VinFast weitere Schritte zur Umstellung auf ein vollwertiges Händler-Franchise-Modell in Europa und bekräftigt damit sein Engagement in diesem bedeutenden Markt. Wir nutzen den guten Ruf der Händler, deren Kompetenz, die vorhandene Infrastruktur und das umfassende Verständnis der lokalen Märkte und wollen so eine effektive Expansion in den europäischen Märkten mit Fokus auf langfristiges, nachhaltiges Wachstum erreichen."VinFast setzt auf den weiteren Ausbau seines Händler- und Vertriebsnetzes in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden sowie auf die Expansion in weitere europäische Märkte. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen sein Angebot an intelligenten Elektrofahrzeugen und bekräftigt so sein langfristiges Engagement für europäische Verbraucher.Um ein reibungsloses Erlebnis und ein sicheres Gefühl für die Kunden zu gewährleisten, arbeitet VinFast außerdem mit Kundendienstanbietern zusammen und nutzt 22 spezialisierte technische Zentren in ganz Europa, darunter acht in Deutschland, zwölf in Frankreich und zwei in den Niederlanden.Kunden können zudem auf ein Netzwerk autorisierter Servicewerkstätten der VinFast-Partner zugreifen, darunter ATU in Deutschland, Norauto in Frankreich und LKQ in den Niederlanden. In diesen drei Märkten arbeitet VinFast außerdem mit Fixico zusammen, um seinen Kunden professionelle Karosserie- und Lackierdienstleistungen anzubieten.Weltweit hat VinFast seine Präsenz in potenziellen Märkten durch ein Händlergeschäftsmodell schnell ausgebaut, darunter Indonesien, die Philippinen, Indien und der Nahe Osten. Mit einer vielfältigen Produktpalette, die vom Mini-SUV VF 3 bis zum Full-Size-SUV VF 9 reicht, ist VinFast zur meistverkauften Automarke in Vietnam geworden und hat im Jahr 2024 die weltweiten Verkaufsziele übertroffen und damit eine solide Grundlage für nachhaltiges langfristiges Wachstum gelegt.Über VinFastVinFast (NASDAQ: VFS), eine Tochtergesellschaft der Vingroup JSC, einem der größten vietnamesischen Mischkonzerne, ist ein reiner Hersteller von Elektrofahrzeugen mit dem Ziel, Elektrofahrzeuge für jedermann zugänglich zu machen. Das Produktportfolio von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen SUVs, E-Scootern und E-Bussen. VinFast startet derzeit seine nächste Wachstumsphase durch den schnellen Ausbau seines weltweiten Vertriebs- und Händlernetzes und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Fokus auf Schlüsselmärkte in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter: https://vinfastauto.euPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2682817/VinFast.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/erweiterung-des-europaischen-handlernetzes-vinfast-unterzeichnet-neue-handlervertrage-in-frankreich-und-deutschland-302450331.htmlPressekontakt:media@vinfastauto.comOriginal-Content von: VinFast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132297/6029751