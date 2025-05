Brüssel (www.anleihencheck.de) - Charudatta Shende, Head of Client Portfolio Management Fixed Income und Fixed Income Stratege bei Candriam, kommentiert die jüngsten Entwicklungen an den Kreditmärkten.Der April habe sich zu einem Monat heftiger Turbulenzen an den Finanzmärkten entwickelt, die von einer Flut politischer Manöver, wirtschaftlicher Ungewissheit und einer sich verändernden Geldpolitik ausgelöst worden seien. Die Märkte seien durch erhöhte Zölle, eine eskalierende Rhetorik und Vergeltungsmaßnahmen verunsichert worden, was die Anleger dazu veranlasst habe, die Wachstumsaussichten neu zu bewerten, erhöhte Rezessionsrisiken einzupreisen und sich aus risikoreicheren Anlagen zurückzuziehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...