NEU-DELHI (dpa-AFX) - Pakistan hat im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs nach Angaben Indiens mehrere Militäreinrichtungen mit Raketen und Drohnen attackiert. Auch eine grenznahe Militärstation im indischen Bundesstaat Punjab sei Ziel der Luftangriffe gewesen, teilte der integrierte Verteidigungsstab, der für die Koordination unter den Teilstreitkräften der indischen Armee zuständig ist, auf der Plattform X mit. Die Bedrohung sei "neutralisiert" worden, hieß es. Es habe keine Verluste gegeben. Ob die Angriffe andauerten, war zunächst unklar. Aus Pakistan gab es zunächst keine Bestätigung für die Angriffe.

Zuvor hatten Berichten indischer Medien zufolge im Unionsterritorium Jammu und Kaschmir laute Explosionen am späten Abend (Ortszeit) Panik in der Bevölkerung ausgelöst. Es habe Luftschutzalarm gegeben. Die Zeitung "India Today" berichtete, eine Drohne habe den Flughafen der Stadt Jammu getroffen, wo sich eine Einrichtung der Luftstreitkräfte befinde. Indien habe seine Flugabwehr aktiviert.

"Verdacht auf Bombardierung, Granatenbeschuss oder Raketenschläge", schrieb der frühere Polizeichef des Unionsterritoriums, Shesh Paul Vaid, auf der Plattform X.

Indiens Regierung hatte zuvor erklärt, in der Nacht zum Donnerstag Flugabwehrsysteme an mehreren Orten Pakistans attackiert zu haben. Pakistan erklärte seinerseits, es habe seit der Nacht 25 indische Drohnen abgeschossen.

Seit einem Terroranschlag mit 26 Toten am 22. April in Jammu und Kaschmir verschärfen sich die Spannungen zwischen den beiden Atommächten erheblich. Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung am Anschlag vor. Islamabad weist das zurück./dg/DP/he