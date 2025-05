NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 191,40 auf 203,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf ein unerwartet gutes erstes Quartal des Baustoffkonzerns habe sie ihre Ergebnisprognose (Ebitda) für 2025 erhöht, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie betrachtet sie derzeit als zu billig./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 14:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 14:39 / ET

DE0006047004