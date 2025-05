Im Rahmen seiner Feierlichkeiten zum 75-jährigenBestehen spendete Diners Club International für jede Transaktion seiner Clubmitglieder am 7. Mai 2025 eine Mahlzeit im Gesamtwert von 750.000 US-Dollar

Diners Club International® hat heute eine Spende in Höhe von 750.000 US-Dollar an World Central Kitchen angekündigt, um Gemeinden weltweit zu unterstützen, die von Naturkatastrophen und humanitären Krisen betroffen sind. Für jeden Einkauf, der am 7. Mai 2025 weltweit mit einer Diners-Club-Karte getätigt wurde, spendete das Unternehmen eine Mahlzeit, bis zu einer Gesamtsumme von 750.000 US-Dollar. Diners-Club-Mitglieder weltweit erreichten das Spendenmaximum, was einen erfolgreichen Spendentag bedeutet.

Mit der Spende von 750.000 US-Dollar an World Central Kitchen kann Diners Club weltweit rund 150.000 Mahlzeiten für betroffene Gemeinden bereitstellen. Dieser Beitrag ist Teil der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Jubiläum, die im Februar begonnen haben. Durch diese Zusammenarbeit können Clubmitglieder einen direkten Beitrag dazu leisten, Überlebenden von Naturkatastrophen und humanitären Krisen mit Mahlzeiten zu versorgen.

"Diners Club ist stolz darauf, im Rahmen seiner Feierlichkeiten zum 75-jährigenJubiläum mit World Central Kitchen zusammenzuarbeiten", sagte Ricardo Leite, Senior Vice President und Head of International Markets bei Discover und President von Diners Club International. "Eine Mahlzeit hat unsere Branche vor 75 Jahren ins Leben gerufen, und heute ehren wir unsere Ursprünge, indem wir die Mission von World Central Kitchen unterstützen, in Krisenzeiten durch Essen Trost und Hoffnung zu spenden."

Als Teil des Together-for-Change-Programms von Diners Club ermöglicht diese globale Initiative Diners-Club-Ausstellern und Clubmitgliedern, wichtige Anliegen in ihren Gemeinden zu unterstützen. Seit über 20 Jahren unterstützt Diners Club verschiedene Projekte mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Gesundheitswesen, Bildung und Katastrophenhilfe.

"Beiträge wie dieser von Diners Club sind für unsere Mission, Menschen, die von Naturkatastrophen und humanitären Krisen betroffen sind, mit Mahlzeiten zu versorgen, von entscheidender Bedeutung", sagte José Andrés, Gründer von World Central Kitchen. "Die Spende von Diners Club International wird die Bemühungen von World Central Kitchen vor Ort unterstützen, Menschen, die von Naturkatastrophen wie Waldbränden, Tornados und Hurrikanen betroffen sind, weltweit mit Mahlzeiten zu versorgen. Dabei geht es um mehr als nur um die Versorgung von Menschen es geht darum, ein grundlegendes menschliches Bedürfnis zu befriedigen und Hoffnung zu bringen."

Diners Club International wurde 1950 gegründet und war die erste Mehrzweck-Kreditkarte der Welt, die eine finanzielle Revolution in der Art und Weise auslöste, wie Verbraucher und Unternehmen für Produkte und Dienstleistungen bezahlen. Heute ist Diners Club eine weltweit anerkannte Marke, die die Zahlungsbedürfnisse ausgewählter und wohlhabender Verbraucher bedient, Zugang zu mehr als 1.700 Flughafenlounges und Erlebnissen weltweit1 bietet und Unternehmen und Kleinunternehmern eine Reihe von Lösungen für das Ausgabenmanagement zur Verfügung stellt. Mit einer Akzeptanz in über 200 Ländern und Gebieten2 ist Diners Club International einzigartig qualifiziert, seine Clubmitglieder auf der ganzen Welt zu bedienen.

World Central Kitchen (WCK) wurde 2010 von Chefkoch José Andrés gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation, die als erste an vorderster Front frische Mahlzeiten in Krisensituationen bereitstellt. Mit unserem Modell der schnellen Reaktion, der Nutzung lokaler Ressourcen und der Anpassung in Echtzeit hat WCK weltweit bereits mehr als 450 Millionen nahrhafte Mahlzeiten serviert.

Wenn eine Katastrophe eintritt, mobilisiert das WCK-Hilfsteam mit größter Dringlichkeit, um mit dem Kochen und Austeilen von Mahlzeiten an Menschen in Not zu beginnen. Durch die Zusammenarbeit mit Organisationen vor Ort und die Aktivierung eines Netzwerks aus lokalen Restaurants, Imbisswagen und Notküchen versorgt WCK Überlebende von Katastrophen schnell und effektiv mit wohltuenden Mahlzeiten. Um die regionale Wirtschaft zu unterstützen, kauft WCK vorrangig lokale Zutaten, die entweder zum Kochen verwendet oder direkt an bedürftige Familien verteilt werden.

