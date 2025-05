Bitcoin-Kurs vor Durchbruch: Analysten prognostizieren Kursziele von 110.000 bis 300.000 Dollar

Bitcoin tendiert am heutigen Handelstag rund 3 Prozent fester und notiert aktuell bei etwa 99.500 US-Dollar. Damit bewegt sich der Kurs unmittelbar unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar, die derzeit als Widerstand getestet wird, bislang jedoch nicht nachhaltig durchbrochen werden konnte. Parallel dazu verzeichnen auch viele Altcoins deutliche Kursaufschläge: Ethereum legt um rund 7 Prozent zu, Solana gewinnt etwa 5 Prozent. Es kehrt spürbar neues Momentum in den Kryptomarkt zurück.

Bitcoin-Optionen zeigen bullisches Sentiment

Im Optionsmarkt für Bitcoin sorgt derzeit eine spannende Entwicklung für Gesprächsstoff: Der Ausübungspreis von 300.000 US-Dollar ist bei Call-Optionen mit Laufzeit Ende Juni 2025 mittlerweile der zweithäufigste Strike Price überhaupt - mit einem offenen Volumen von fast 500 Millionen US-Dollar. Nur die Marke bei 110.000 US-Dollar verzeichnet noch mehr offene Kontrakte. Angesichts der aktuellen Bitcoin-Kurse, die knapp unter der psychologisch wichtigen Schwelle von 100.000 US-Dollar konsolidieren, wirkt diese Positionierung auf den ersten Blick sehr spekulativ.

Das sogenannte Open Interest gibt an, wie viele Optionskontrakte noch offen sind. Wenn sich bei einer derart entfernten Preiszone wie 300.000 US-Dollar ein so hohes Open Interest bildet, deutet das nicht zwingend auf eine realistische Kurserwartung hin, wohl aber auf einen stark bullisch ausgerichteten Markt. Denn obwohl der Max-Pain-Point - also der Kurs, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen würden - aktuell bei etwa 85.000 US-Dollar liegt, richten sich viele Marktteilnehmer auf Szenarien ein, die weit darüber hinausgehen.

Derivate-Markt signalisiert langfristigen Optimismus

Das ist keineswegs irrational: Solche Call-Optionen mit extrem hohen Strike Prices kosten relativ wenig, bieten im Gegenzug aber eine enorme Hebelwirkung im Fall eines plötzlichen Kursschubs. Zudem können sie bei steigender Volatilität bereits vor Ablaufdatum mit Gewinn weiterverkauft werden - auch wenn der Kurs nie annähernd das Zielniveau erreicht. Hier ist es dann eher die implizite Volatilität, die für Gewinne im Markt sorgen kann.

Dass gerade diese Optionen so stark nachgefragt sind, lässt sich auch als Signal verstehen. Selbst wenn nicht alle Käufer auf ein tatsächliches Erreichen der 300.000er-Marke spekulieren, unterstreicht das Volumen an dieser Stelle doch das Vertrauen in einen grundsätzlich bullischen Verlauf. Der Markt scheint die aktuelle Konsolidierung unter 100.000 US-Dollar nicht als Ende der Rallye zu interpretieren, sondern eher als Zwischenstation.

BTCBULL Presale erreicht 5,5 Millionen Dollar Marke

Im dynamischen Umfeld des aktuellen Krypto-Zyklus rückt ein Projekt in den Fokus, das klassische Bitcoin-Narrative mit innovativer Tokenomics verknüpft: BTCBULL. Das Presale-Volumen nähert sich der Marke von 5,5 Millionen US-Dollar - ein Indiz für starkes Marktinteresse. Der Token setzt auf eine strukturierte Kombination aus Belohnungsmechanismus, Kurskopplung und deflationärer Steuerung.

Das Zentrum des Projekts ist ein mehrstufiges Airdrop-Modell, das reale Bitcoin-Ausschüttungen an das Erreichen definierter Kursmarken knüpft. Beginnend bei 150.000 US-Dollar, erfolgt in 50.000er-Schritten jeweils eine Auszahlung an alle qualifizierten Token-Halter. Zusätzlich integriert BTCBULL ein deflationäres System. Sobald Bitcoin 125.000 US-Dollar überschreitet, setzt ein automatisierter Token-Burn ein, der bei jedem weiteren Schwellenwert Teile des Angebots eliminiert.

