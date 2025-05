Milliardenübernahme: Coinbase erwirbt Deribit für 2,6 Milliarden Dollar

Es geht weiter bergauf am Kryptomarkt. Während die meisten Aktien noch damit zu kämpfen haben, den Zollschock zu verdauen und noch weit von ihren Höchstständen entfernt sind, sieht es bei Kryptowährungen ganz anders aus. Bitcoin steigt heute wieder ordentlich und bewegt sich auf die 100.000 Dollar Marke zu. Das Allzeithoch könnte noch in diesem Monat erreicht werden. Nun sorgt auch Coinbase mit einer aktuellen Meldung für Optimismus. Die Kryptobörse übernimmt Deribit für 2,6 Milliarden Dollar.

Was ist Deribit?

Deribit ist aktuell die weltweit führende Plattform für Krypto-Derivate und insbesondere für den Handel mit Bitcoin- und Ethereum-Optionen. Über 85% des globalen Open Interest bei Bitcoin-Optionen laufen über Deribit, was die Plattform zu einem wichtigen Indikator für die Marktstimmung macht. Im Gegensatz zu klassischen Kryptobörsen wie Binance oder Coinbase bietet Deribit keine Spot-Trades an, sondern konzentriert sich ausschließlich auf Futures und Optionen mit hoher Liquidität, engen Spreads und professioneller Infrastruktur.

Die Plattform richtet sich primär an erfahrene Trader, Hedgefonds und institutionelle Investoren. Deribit gilt als besonders sicher, da die Kundengelder überwiegend in Cold Wallets verwahrt werden und es bislang zu keinem Sicherheitsvorfall gekommen ist.

Optimismus am Kryptomarkt

Die Tatsache, dass Unternehmen wie Coinbase Milliardeninvestitionen tätigen, um ihre Position zu stärken, unterstreicht die bullishe Stimmung am Markt. Mit einem Bitcoin-Kurs, der sich nahe an der 100.000 Dollar Marke bewegt, ist für die größten Unternehmen der Branche offenbar noch lange nicht Schluss.

Die Kapitalzuflüsse bei den Spot Bitcoin ETFs zeigen auf, dass auch auf institutioneller Seite immer mehr Interesse am Kryptomarkt aufkommt. Der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas erwartet, dass die ETF Emittenten ihre Bitcoin-Investitionen in den nächsten Jahren verdreifachen könnten. Das würde wohl ausreichen, um den Bitcoin-Kurs weit über die 200.000 Dollar Marke zu treiben, wovon auch der BTC Bull Token ($BTCBULL) stark profitieren dürfte.

BTC Bull Token belohnt Investoren bei Bitcoin-Rallye

Steigt der Bitcoin-Kurs, wirkt sich das auf den gesamten Kryptomarkt positiv aus. Mit dem BTC Bull Token kommt nun aber der erste Altcoin, der Investoren direkt belohnt, wenn Bitcoin gewisse Meilensteine erreicht. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar wird bei $BTCBULL ein Token-Burn durchgeführt, was den Wert der restlichen Token steigern kann, da dadurch das Gesamtangebot reduziert wird. Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar erhalten Investoren sogar eine Bitcoin-Airdrop.

Einen Meme Coin, der Anleger mit echten Bitcoin belohnt, hat es bisher noch nie gegeben. Entsprechend groß ist auch die Nachfrage. $BTCBULL ist derzeit noch im Presale erhältlich und schon jetzt haben Investoren Token für über 5,4 Millionen Dollar gekauft. Während des Presales können die Token noch zum günstigen Fixpreis gekauft werden. Aufgrund der hohen Nachfrage könnte es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen, wobei einige Analysten auch einen Anstieg um das 10-fache für möglich halten.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.