US-Bundesstaaten setzen auf Bitcoin als Währungsreserve

New Hampshire hat als erster US-Bundesstaat die rechtliche Grundlage für eine offizielle Bitcoin-Reserve geschaffen. Das als HB 302 gekennzeichnete Gesetz wurde vom Repräsentantenhaus und Senat verabschiedet und von Gouverneurin Ayotte unterzeichnet. In etwa 60 Tagen tritt der neue Rechtsrahmen in Kraft, der es dem Staat ermöglicht, Bitcoin zu erwerben und durch eine eigens eingesetzte Kommission zu verwalten. Diese historische Entscheidung könnte einen Dominoeffekt auslösen, mit Texas als möglichem nächsten Kandidaten.

New Hampshire schafft Präzedenzfall für staatliche Bitcoin-Reserven

Die in New Hampshire geschaffene Bitcoin-Reserve dient primär zwei Zwecken: der Diversifikation öffentlicher Mittel und als Absicherung gegen inflationsbedingte Währungsrisiken. Der legislative Rahmen sieht vor, dass regelmäßige Prüfberichte erstellt werden müssen, um Transparenz zu gewährleisten. Als erster Bundesstaat, der einen solchen Schritt wagt, schafft New Hampshire einen bedeutenden Präzedenzfall in der US-amerikanischen Finanzlandschaft.

Dieser Vorstoß stellt einen konkreten, operativen Schritt in Richtung staatlicher Krypto-Anlagen dar und könnte weitere US-Bundesstaaten dazu ermutigen, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Die Entscheidung signalisiert zudem ein wachsendes Vertrauen in Bitcoin als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel auf institutioneller Ebene - ein wichtiger Schritt für die breitere Akzeptanz der Kryptowährung.

Texas plant eigene Bitcoin-Reserve-Gesetzgebung

Texas könnte schon bald dem Beispiel New Hampshires folgen. Der Gesetzesentwurf HB SB21 befindet sich in der Endphase des parlamentarischen Prozesses und hat bereits erfolgreich das DOGE Committee passiert. Die finale Abstimmung wird in den kommenden Tagen erwartet. Der texanische Entwurf sieht vor, dass der Bundesstaat durch das State Comptroller's Office Bitcoin erwerben und verwalten darf.

Der texanische Gesetzesentwurf enthält spezifische Vorgaben: Investiert werden darf nur in Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung über 500 Milliarden US-Dollar - faktisch ausschließlich Bitcoin. Die Verwaltung erfolgt über Cold Storage bei regulierten Verwahrstellen, begleitet von einem fünfköpfigen Beratungsgremium. Alle zwei Jahre ist ein öffentlicher Bericht vorgesehen, und der Comptroller darf Erträge reinvestieren oder zur Deckung von Verwaltungskosten nutzen.

BTCBULL Presale bietet Chance auf Bitcoin-Ausschüttungen

Die Einführung staatlicher Bitcoin-Reserven könnte den Grundstein für eine strukturell gestützte Nachfrage legen. Obwohl erste Effekte möglicherweise bereits teilweise im Markt eingepreist sind, bleibt die langfristige Signalwirkung erheblich. Institutionelle Nachfrage durch Bundesstaaten schafft Vertrauen, reduziert den Angebotsdruck und könnte zukünftige Kursrückgänge abfedern. Diese neue Form staatlicher Akkumulation könnte dem Bitcoin-Markt dauerhaft zusätzliche Stabilität verleihen.

