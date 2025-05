Constellation Brands - STZ: Bottomfishing-Setup trotz Generation Z und Trumps Zöllen!

JETZT Long Trade beim Alkoholhersteller?

Bodenbildung bei der Constellation-Brands-Aktie (STZ) abgeschlossen!

Constellation Brands (STZ) - ISIN US21036P1084

Rückblick:

Nach dem starken Abverkauf ist mit einem höheren Pivot-Tief eine Bodenbildung bei der Constellation-Brands-Aktie die Bodenbildung vollendet. Die Widerstandslinie. auf der Oberseite komplettiert das Bottomfishing-Setup.

Constellation-Brands-Aktie: Chart vom 08.05.2025, Kürzel: STZ Kurs: 191.39 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Analysten sehen Potenzial mit einem durchschnittlichen Kursziel von 218.83 USD. Das liegt deutlich über der im Chart eingezeichneten Marke bei der Unterkante dere Kurslücke vom Januar. Trigger wäre das Überschreiten der zuvor genannten Widerstandslinie.

Mögliches bärisches Szenario

Der reduzierte Alkoholkonsum der Generation Z gefährdet Constellation Brands, besonders im Premium-Bier-Segment. Der Weinbereich verzeichnet kontinuierliche Verluste (2024: -9 Prozent, aktuell: -7 Prozent). Zusätzlich könnten geplante US-Zölle auf mexikanische Importe laut Analysten den Konzerngewinn 2026 um bis zu 27 Prozent einbrechen lassen - kritisch für den Hersteller der mexikanischen Marken Corona und Modelo. Ein erneuter Absturz ist demnach möglich, daher bauen wir mit einem eng platzierten Stop Loss vor.

Meinung:

Constellation Brands ist der größte Alkoholhersteller der USA und der weltweit größte Weinerzeuger. Auch wenn die veränderten Konsumgewohnheiten ins Kontor schlagen, gibt es positive Nachrichten. So gelang es bei den letzten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich zu übertreffen. Zudem sind Einsparungen in Höhe von 200 Millionen USD per anno bis 2028 geplant und das organische Wachstum soll bei 2 bis 4 Prozent jährlich liegen. Somit kommen wir insgesamt zu einer gemischten Einschätzung und halten einen Swingtrade für denkbar. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 9. Juli und stehen dem Vorhaben somit nicht im Wege.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 34.07 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 286.42 Mio. USD

Meine Meinung zu Connstellation Brands ist neutral.

Quellennachweis: https://boerse-express.com/news/articles/constellation-brands-kampf-gegen-den-trend-782529

Veröffentlichungsdatum: 08.05.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.