Serie-A-Finanzierungsrunde unter Führung von Sofinnova Partners und Earlybird Venture Capital mit einem Konsortium, darunter Eli Lilly and Company

Mittel dienen zur Weiterentwicklung des führenden Kandidaten für Herzinsuffizienz und zum Ausbau der Plattform zur regulatorischen Genomsteuerung

HAYA Therapeutics, SA, ein Biotechnologieunternehmen, das präzise RNA-gesteuerte Therapeutika zur Regulierung des Genoms entwickelt, die krankheitsverursachende Zellzustände bei seltenen, häufigen, chronischen und altersbedingten Erkrankungen umprogrammieren, gab bekannt, dass das Unternehmen 65 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde aufgebracht hat. Die Finanzierung wird die klinische Entwicklung des führenden langen nicht-kodierenden RNA (lncRNA)-Kandidaten HTX-001 von HAYA für Herzinsuffizienz und den weiteren Ausbau der RNA-gesteuerten Pipeline für regulatorische Genomtherapien beschleunigen. Diese Investition unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die bahnbrechende Wissenschaft von HAYA und versetzt das Unternehmen in die Lage, seine Mission zu erfüllen, krankheitsmodifizierende Präzisionsmedikamente schneller und effizienter für Patienten verfügbar zu machen. Die Finanzierungsrunde wurde von Sofinnova Partners und Earlybird Venture Capital angeführt, unter Beteiligung von Eli Lilly and Company (Lilly), ATHOS, +ND Capital, Alexandria Venture Investments und LifeLink Ventures, mit zusätzlicher Unterstützung durch die bestehenden Investoren Apollo Health Ventures, Longview Ventures (eine Tochtergesellschaft von Broadview Ventures), 4see ventures, BERNINA Bioinvest und Schroders Capital.

"Dies ist ein entscheidender Moment für HAYA, da wir unser Leitprogramm in die klinische Phase bringen. Diese Finanzierung bestätigt unser Unternehmen, unseren wegweisenden Ansatz und unsere Vision, die Behandlung chronischer und komplexer Krankheiten zu verbessern, indem wir eine neue Generation von Therapien entwickeln, die krankheitsverursachende Zellzustände in gesunde umprogrammieren", sagte Dr. Samir Ounzain, Mitbegründer und CEO von HAYA Therapeutics. "Wir freuen uns, dass Sofinnova Partners, Earlybird und unser Investorenkonsortium unsere Vision teilen, dass unsere Plattform das Potenzial hat, die Branche zu verändern, da wir über traditionelle Ansätze hinausgehen und neuartige therapeutische Ansatzpunkte nutzen, die sich aus dem regulatorischen Genom ergeben."

Das Unternehmen wird die Mittel für die Einleitung klinischer Studien mit HTX-001 verwenden, der ersten lncRNA-gerichteten Therapie von HAYA für Herzinsuffizienz, die sich zunächst auf die nicht-obstruktive hypertrophe Kardiomyopathie (nHCM) konzentriert. Parallel dazu wird das Unternehmen seine Plattformkapazitäten stärken und seine Pipeline an krankheitsmodifizierenden Therapien in mehreren therapeutischen Bereichen ausbauen, darunter Lungenfibrose, Adipositas sowie altersbedingte häufige und chronische Erkrankungen.

"Die Plattform von HAYA erschließt das therapeutische Potenzial des dunklen Genoms, indem sie über lange nicht-kodierende RNAs auf krankheitsverursachende Zellzustände abzielt. Dieser neuartige Ansatz eröffnet neue Horizonte in der Präzisionsmedizin und geht über traditionelle Zielklassen hinaus, um Krankheiten an ihren epigenetischen und zellulären Wurzeln zu bekämpfen. Die Tatsache, dass wir diese Runde gemeinsam mit Earlybird anführen, spiegelt unsere tiefe Überzeugung vom HAYA-Team und seiner Mission wider, sicherere und wirksamere Therapien für ein breites Spektrum von Indikationen zu entwickeln, darunter das Leitprogramm nHCM, das sich in der klinischen Entwicklung befindet und einen großen ungedeckten Bedarf adressiert", so Henrijette Richter, Managing Partner bei Sofinnova Partners.

Der Kern der proprietären Plattform von HAYA kartiert und entschlüsselt die Biologie des regulatorischen Genoms, auch als "dunkle Materie des Genoms" oder "dunkles Genom" bezeichnet, das 98 des menschlichen Genoms ausmacht. Das regulatorische Genom kodiert zwar keine Proteine, gilt jedoch mittlerweile als die übergeordnete Kontrollinstanz der Genexpression und Zellidentität. HAYA hat den umfassendsten Atlas des regulatorischen Genoms entwickelt, indem es integrierte multimodale funktionelle Genomik mit einer Reihe proprietärer Berechnungs- und maschineller Lernmethoden kombiniert hat, die eine präzise Identifizierung und Modulation pathogener Zellzustände bei verschiedenen Krankheiten ermöglichen. Die regulatorische Genomplattform von HAYA ermöglicht die Entwicklung von RNA-gesteuerten Therapeutika mit beispielloser Präzision, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Dieser Ansatz der nächsten Generation geht über die Symptombehandlung hinaus und zielt darauf ab, die zellulären Triebkräfte von Krankheiten direkt umzuprogrammieren.

Um sein strategisches Wachstum zu unterstützen, hat HAYA kürzlich ein branchenführendes C-Level-Team zusammengestellt, um das skalierbare Wachstum, die Geschäftstätigkeit und die klinische Entwicklung voranzutreiben und die strategischen Kooperationen mit Partnern aus der Pharma- und Technologiebranche auszubauen. Das Unternehmen hat kürzlich eine Partnerschaft mit Lilly bekannt gegeben, eine der bislang größten Kooperationen im Bereich des regulatorischen Genoms, die sich auf RNA-basierte Wirkstoffziele für Adipositas und Stoffwechselstörungen konzentriert.

Über HAYA Therapeutics

HAYA Therapeutics ist ein Unternehmen für Präzisionsmedizin, das programmierbare Therapeutika entwickelt, die auf regulatorische RNAs aus dem dunklen Genom, einer Zellinformationsverarbeitungseinheit, abzielen, um pathologische Zellzustände für eine Vielzahl von Krankheiten, darunter Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Krebs, neu zu programmieren. Das Unternehmen nutzt seine innovative Plattform, um neue Erkenntnisse über die Biologie von Krankheitszellzuständen und die langen nicht-kodierenden RNAs (lncRNAs), die diese regulieren, zu gewinnen. Der führende therapeutische Wirkstoffkandidat von HAYA ist HTX-001, der für die Behandlung von Herzinsuffizienz entwickelt wird. HAYA entwickelt außerdem eine Pipeline von lncRNA-gerichteten Präzisionstherapien für die zellspezifische Behandlung von Erkrankungen in anderen Geweben.

HAYA hat seinen Hauptsitz im Life-Science-Park Biopôle in Lausanne, Schweiz, und verfügt über Laboreinrichtungen in San Diego. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.hayatx.com. Folgen Sie uns auf X und LinkedIn.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft im Bereich Life Sciences mit Spezialisierung auf Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen mit Sitz in Paris, London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus aller Welt mit fundierten wissenschaftlichen, medizinischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Sofinnova Partners ist ein praxisorientierter Unternehmensentwickler, der die gesamte Wertschöpfungskette von Life-Science-Investitionen abdeckt, von der Gründung bis zur späteren Phase. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit ambitionierten Unternehmern als Lead- oder Cornerstone-Investor zusammen, um transformative Innovationen zu entwickeln, die das Potenzial haben, unsere gemeinsame Zukunft positiv zu beeinflussen.

Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist in Europa fest etabliert. Mit 50 Jahren Erfahrung hat das Unternehmen über 500 Unternehmen unterstützt und Marktführer auf der ganzen Welt hervorgebracht. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen von über 4 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: sofinnovapartners.com.

